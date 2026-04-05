Adoptan medidas para mejorar servicios necrológicos en Las Tunas

Las Tunas.- Sin espacio hacia donde expandirse, el cementerio de Vicente García de Las Tunas está prácticamente colapsado y por esa razón se hace necesario comenzar a hacer enterramientos en el camposanto de la localidad de Becerra, explicó a Tiempo21 Piedad Herrera Núñez, la directora de Servicios Comunales en Las Tunas.

“Aunque esa instalación está un poco distante de la ciudad capital, en estos momentos tiene alrededor de 30 capacidades disponibles y cumple todos los requerimientos para realizar inhumaciones y exhumaciones allí.”

Comentó que en el cementerio Vicente García hoy se realizan inversiones para mejorar sus áreas y aprovechar de forma óptima cada espacio tanto en las bóvedas como en los nichos, un empeño que necesita de la colaboración de los dueños de panteones en la actualización de los títulos de propiedad.

En tal sentido Dulce María Zayas Rodríguez, la subdirectora de servicios necrológicos en el municipio de Las Tunas, detalló que las regulaciones cementeriales establecen que para inhumar o exhumar es obligatorio presentar el referido documento que actualmente muchas familias lo tienen desactualizados porque se extravió o porque el propietario murió.

“Para renovarlos solicitamos a las personas responsables de los panteones acudir al cementerio los viernes en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde con un certificado de defunción del dueño legítimo del panteón y una relación de los tres últimos fallecidos enterrados en el mismo para hacer un cotejo con los registros del cementerio y que luego, a través de una carta, la familia determine quién será el titular.

“Ello es necesario para ordenar mejor el servicio del mayor camposanto de la provincia, ampliar y aprovechar bien su capacidad que en estos momentos está reducida al mínimo o agotada.”

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