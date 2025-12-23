24 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Celebran en Las Tunas el 52 aniversario de constituidos los sistemas de tribunales populares

23 de Dic de 2025
 Yaimara Cruz García
   298

Las Tunas.- Conscientes de lo complejo que es impartir justicia y garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana, los trabajadores de los sistemas de tribunales en Las Tunas celebraron el 52 aniversario de la constitución de esos órganos judiciales en Cuba.

En un encuentro familiar y armónico fueron laureados los trabajadores más destacados en el año que culmina, además fueron agasajadas dos compañeras que se despiden de la vida laboral con una extensa trayectoria y dedicación al ramo.

También fueron reconocidas los colectivos y cuadros de los centros cuya labor se convirtió en faro que guía a la solución pacífica y legal de los conflictos, entre ellos a los representantes de la sala segunda de lo penal, a la Presidenta del Tribunal Municipal de Manatí, a la jefa del departamento de fuerza de trabajo, así como también el de contabilidad.

De manera especial se entregó la distinción Mérito Judicial a Juana Guerra Martínez y Gladys Peña Palomino, ambas con más de 40 años ininterrumpidos en el sistema de tribunales, estímulo que premia la experiencia, y la dedicación al sector.

La celebración estuvo marcada por muchas emociones que se expresaron en las palabras de Elvia Laritza Cruz Hernández, Presidenta del Tribunal Provincial quien no solo felicitó a todos los trabajadores del gremio por este nuevo aniversario, sino que los convocó a ser dignos representantes de la ejecución de procesos cada vez más justos y de rescatar la memoria histórica de la nación.

Estos logros son el reflejo del compromiso de los juristas tuneros con el sistema judicial y sus contribución a la Unión Nacional de Juristas de Cuba, pero sobre todo con la revolución y con el pueblo.

/lrc/

Temas: Aniversario 52 del sistema de tribunales - Las Tunas

