Celebran en Las Tunas el 52 aniversario de constituidos los sistemas de tribunales populares

Las Tunas.- Conscientes de lo complejo que es impartir justicia y garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana, los trabajadores de los sistemas de tribunales en Las Tunas celebraron el 52 aniversario de la constitución de esos órganos judiciales en Cuba.

En un encuentro familiar y armónico fueron laureados los trabajadores más destacados en el año que culmina, además fueron agasajadas dos compañeras que se despiden de la vida laboral con una extensa trayectoria y dedicación al ramo.

También fueron reconocidas los colectivos y cuadros de los centros cuya labor se convirtió en faro que guía a la solución pacífica y legal de los conflictos, entre ellos a los representantes de la sala segunda de lo penal, a la Presidenta del Tribunal Municipal de Manatí, a la jefa del departamento de fuerza de trabajo, así como también el de contabilidad.

De manera especial se entregó la distinción Mérito Judicial a Juana Guerra Martínez y Gladys Peña Palomino, ambas con más de 40 años ininterrumpidos en el sistema de tribunales, estímulo que premia la experiencia, y la dedicación al sector.

La celebración estuvo marcada por muchas emociones que se expresaron en las palabras de Elvia Laritza Cruz Hernández, Presidenta del Tribunal Provincial quien no solo felicitó a todos los trabajadores del gremio por este nuevo aniversario, sino que los convocó a ser dignos representantes de la ejecución de procesos cada vez más justos y de rescatar la memoria histórica de la nación.

Estos logros son el reflejo del compromiso de los juristas tuneros con el sistema judicial y sus contribución a la Unión Nacional de Juristas de Cuba, pero sobre todo con la revolución y con el pueblo.

