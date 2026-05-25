Las Tunas celebra con éxito la Semana Internacional de la Carrera Orientación

Las Tunas.- La decimosexta Semana Internacional de la carrera de orientación convirtió a Las Tunas en un verdadero escenario deportivo y educativo.

La cita reunió a niños, jóvenes y adultos, quienes encontraron en la brújula y el mapa no solo un reto deportivo, sino también una oportunidad de aprendizaje colectivo.

Del 16 al 24 de mayo, la provincia se sumó con entusiasmo a la convocatoria de la Federación Internacional, desplegando competencias en todos sus municipios, exposiciones de medios de enseñanza y talleres técnico-metodológicos.

Este territorio oriental posee una rica tradición en la disciplina, con varios campeones nacionales que integraron el equipo Cuba en la década de los 80, cuando existían intercambios deportivos con otros países. Además, Las Tunas exhibe una cantera de árbitros y organizadores que han contribuido al desarrollo sostenido de la orientación en la isla.

El municipio cabecera, Las Tunas, resultó el más destacado en las actividades de la Semana Internacional, mientras que Amancio, Manatí, Jobabo y Colombia recibieron la calificación de cumplidores por su activa participación.

Un aspecto esencial fue el apoyo de la Facultad de Cultura Física y la Dirección Provincial de Educación, instituciones que jugaron un papel clave en la organización y éxito de las acciones, reafirmando el compromiso del territorio con la formación deportiva y la promoción de la orientación como práctica inclusiva y educativa.

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