Tigres y Delicias disputarán la final de la Copa Primero de Mayo en Puerto Padre

Tigres y Delicias disputarán la final de la Copa Primero de Mayo en Puerto Padre

Puerto Padre, LasTunas.- La Copa de Béisbol Social Primero de Mayo ya tiene sus dos finalistas tras disputarse este sábado las semifinales en el Estadio Hermanos Ameijeiras del municipio de Puerto Padre.

Los Tigres no dieron opción a Las Panteras desde el mismo arranque. Al cierre del segundo inning ya ganaban 4-0, y con un sólido trabajo del zurdo Armando Alarcón, lanzador ganador, mantuvieron el control hasta concretar el éxito 10 carreras por tres.

En el segundo duelo, Delicias ratificó su condición de candidato al vencer con claridad a La Iglesia por 7-2, apoyado en una ofensiva oportuna y un pitcheo que supo contener a los rivales. De esta forma, Delicias selló su pase a la gran final.

Los dos mejores equipos de la fase regular, Tigres y Delicias, ambos con cuatro triunfos y una derrota, se enfrentarán en el duelo decisivo por el título de la Copa Primero de Mayo.

El inicio del play off final, previsto de tres a ganar dos, está programado para el próximo sábado desde las 10 de la mañana en el estadio Hermanos Ameijeiras de la Villa Azul.

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