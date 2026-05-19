Rinden homenaje en Las Tunas al más universal de todos los cubanos

Las Tunas.- «Hoy cuando a muchos les parece que no hay más solución que el abandono y la partida como pérdida de toda esperanza. Como quien repite las palabras talladas a las puertas del infierno dantesco, hay que invocar al guía espiritual de toda una nación».

Así ratificó en el homenaje por el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, el director de la Plaza Martiana de Las Tunas Yuri García Fatela, uno de los más acusiantes estudiosos de la vida y obra del más universal de todos los cubanos y Héroe Nacional de la independencia.

Las actividades, que lideraron los integrantes de la sociedad cultural José Martí y del Movimiento Juvenil Martiano, se iniciaron temprano en la mañana con el tradicional coloquio que cada año tiene lugar en esta fecha, evento científico en el que la mayoría de las ponecias contextualizaron su legado y vigencia en los tiempos actuales.

En centros estudiantiles de todos los niveles, colectivos laborales e instituciones militares, este 19 de mayo el ejemplo de José Martí, ese guía espiritual de la nación fue evocado con más fuerzas que nunca debido a la cada vez más creciente arremetida del gobierno de los Estados contra el pueblo cubano.

El homenaje al más universal de todos los cubanos en el 131 aniversario de su caída en combate estuvo presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y el municipio cabecera.

/lrc/