La Cancha se corona campeón del fútbol en Puerto Padre

Puerto Padre.- La Copa de Fútbol de la ciudad de Puerto Padre tiene un nuevo monarca. La Cancha se coronó campeón tras una remontada de infarto ante La Aspirina en la gran final disputada este lunes desde las cuatro y 30 de la tarde. El marcador final fue de dos goles por uno en un partido que tuvo de todo: goles, emociones y un desenlace inolvidable.

El encuentro, arbitrado por el nacional Ramón González Pupo «Ramos», natural de Chaparra, mantuvo a la afición a la expectativa del desenlace durante los minutos de juego.

El primer tiempo concluyó con ventaja para La Aspirina. A los 17 minutos del partido, Arian Gómez Valido, ficha clave del equipo durante todo el torneo, abrió el marcador y puso el 1-0 a favor de su equipo. Con ese resultado se fueron al descanso, dejando a La Cancha con la obligación de remar contra la corriente en la segunda mitad.

En el complemento, la tónica cambió por completo. La Cancha salió con una actitud más ofensiva y encontró rápidamente la recompensa. A los cinco minutos del segundo tiempo, Orlando Montes de Oca apareció para empatar el partido. El gol encendió la moral del equipo y desató la algarabía en sus aficionados.

El partido se mantuvo igualado durante gran parte del segundo tiempo, con ambos equipos buscando el gol de la victoria.

Cuando todo parecía encaminarse a una definición por penales, llegó la jugada decisiva. A solo minutos del pitazo final, Rubén Walter Chapman se vistió de héroe y anotó el tanto que le dio la vuelta al marcador: La Cancha 2, La Aspirina 1. El gol desató la locura entre los jugadores y la afición del equipo campeón.

Tras el sonido del pitazo final, los jugadores de La Cancha estallaron de alegría. Abrazos, risas y las manos hacia el cielo. La Cancha es el nuevo campeón del fútbol en la ciudad de Puerto Padre.

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