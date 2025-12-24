24 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los Leñadores aseguran el liderato y el boleto directo a la Liga Élite

24 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   30

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas ratificaron su poderío en la Serie Nacional 64 al vencer por nocaut 12×1 en siete entradas a los Indios de Guantánamo, resultado que les garantiza el primer lugar de la etapa regular y el pase directo a la Liga Élite del Béisbol Cubano 2026.

El triunfo tuvo nombre propio: Yosmel Garcés, quien desde el montículo firmó una temporada perfecta (11-0) y se confirmó como máximo ganador de la contienda. El derecho trabajó cinco entradas completas, permitió una carrera con cuatro indiscutibles y recetó un ponche, consolidándose como uno de los lanzadores más dominantes del campeonato.

La faena fue completada por Keniel Ferraz y Rodolfo Díaz, encargados de sacar los últimos seis outs. Ferraz, además, mantiene el liderazgo del torneo en promedio de carreras limpias con un impresionante 1.78.

En el ataque, los Leñadores desataron toda su artillería al ligar 15 inatrapables. Yosvani Alarcón (4-2, 4 CI) y Yassel Izaguirre (3-2, 3 CI) conectaron cuadrangulares que encaminaron la paliza verdirroja. También brillaron con el madero Yudier Rondón (4-3), Yordanis Alarcón (4-2) y Henry Quintero (4-2), quienes aportaron a la ofensiva demoledora del conjunto tunero.

Con esta victoria, Las Tunas no solo asegura su clasificación directa a la Liga Élite, sino que además se convierte en el primer equipo en lograr tres participaciones consecutivas en el torneo, reafirmando su hegemonía en el béisbol cubano.

Ahora los actuales campeones nacionales esperan por el octavo clasificado a los play off, rival que enfrentarán en los cuartos de final.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Leñadores - liga élite del béisbol en Cuba

Últimas noticias

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *