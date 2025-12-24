Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores aseguran el liderato y el boleto directo a la Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas ratificaron su poderío en la Serie Nacional 64 al vencer por nocaut 12×1 en siete entradas a los Indios de Guantánamo, resultado que les garantiza el primer lugar de la etapa regular y el pase directo a la Liga Élite del Béisbol Cubano 2026.

El triunfo tuvo nombre propio: Yosmel Garcés, quien desde el montículo firmó una temporada perfecta (11-0) y se confirmó como máximo ganador de la contienda. El derecho trabajó cinco entradas completas, permitió una carrera con cuatro indiscutibles y recetó un ponche, consolidándose como uno de los lanzadores más dominantes del campeonato.

La faena fue completada por Keniel Ferraz y Rodolfo Díaz, encargados de sacar los últimos seis outs. Ferraz, además, mantiene el liderazgo del torneo en promedio de carreras limpias con un impresionante 1.78.

En el ataque, los Leñadores desataron toda su artillería al ligar 15 inatrapables. Yosvani Alarcón (4-2, 4 CI) y Yassel Izaguirre (3-2, 3 CI) conectaron cuadrangulares que encaminaron la paliza verdirroja. También brillaron con el madero Yudier Rondón (4-3), Yordanis Alarcón (4-2) y Henry Quintero (4-2), quienes aportaron a la ofensiva demoledora del conjunto tunero.

Con esta victoria, Las Tunas no solo asegura su clasificación directa a la Liga Élite, sino que además se convierte en el primer equipo en lograr tres participaciones consecutivas en el torneo, reafirmando su hegemonía en el béisbol cubano.

Ahora los actuales campeones nacionales esperan por el octavo clasificado a los play off, rival que enfrentarán en los cuartos de final.

/lrc/

