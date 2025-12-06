Portada » Noticias » Deporte » Los mejores atletas y deportes del 2025 reciben su corona en Las Tunas

Las Tunas.- El 2025 cerró con un panorama deportivo dominado por el béisbol, disciplina que volvió a colocarse en el centro de atención en el Balcón del Oriente Cubano.

Los Leñadores de Las Tunas se consagraron como el equipo del año, mientras que su estratega Abeicy Pantoja fue reconocido como entrenador del 2025, confirmando el impacto de la novena tunera en la temporada.

Los Leñadores fueron cuartos en la Serie de las Américas de Nicaragua, medallistas de plata en la Liga de Campeones de México y también plateados en la III Liga Élite. En tanto, Pantoja estuvo al frente de todos estos equipos y además comando el Cuba que culminó en el séptimo puesto en Campeonato Mundial Juvenil de Japón.

En los premios individuales, el atletismo y el tiro con arco también tuvieron protagonistas.

Yander Herrera fue distinguido como atleta masculino en deporte individual con su medalla de oro en los Juego Parapanamericanos Juveniles y marcó la octava mejor marca de los 110 con vallas para menores de 20 años en el Memorial de los Hermanos Znamensky (13,37), mientras Elaimis García recibió el galardón de atleta femenina en deporte individual por su bronce parapanamericano juvenil en el tiro con arco.

En los deportes colectivos, el béisbol y el softbol se llevaron los honores: Yosvani Alarcón fue nombrado atleta masculino en deporte colectivo por su liderazgo y resultados individuales con los Leñadores, y Rosangela Jardines, receptora titular de Cuba en el Panamericano de Montería, destacó como atleta femenina en deporte colectivo

El béisbol reafirmó su hegemonía al ser declarado deporte colectivo del año, con el pelotero Dairon M. Suárez como novato del año, un talento emergente que promete consolidarse en los próximos calendarios y que ya vivió su primer gran evento al asistir al Mundial Juvenil de Béisbol.

En el apartado de deporte para personas con discapacidad se reconoció como el más sobresaliente a Ever René Castro Martínez al terminar en el cuarto lugar mundial y registrar un nuevo récord para América, mientras que Zaydamis Márquez recibió el premio como paratleta femenina al participar en la Sordolimpiada de Japón y Aaron Marrero fue distinguido como paratleta destacado por su medalla de oro en los Parapanamericanos de Chile, reflejando el compromiso inclusivo del deporte cubano.

Otros premios del 2025 incluyeron el reconocimiento al ciclismo como deporte individual del año y la distinción a Claudia Basilia Tarín Alarcón como atleta con contrato internacional, un logro que evidencia la proyección de los talentos tuneros más allá de las fronteras.

La lista de los diez atletas más destacados del año estuvo integrada por nombres de diversas disciplinas: Diana Leyva en pentatlón moderno, Aldo Castell en baloncesto, Ricardo Polo en fútbol, Reynaldo Espinosa en atletismo, Eliannis C. Olivera en boxeo, y una fuerte presencia del béisbol con Yordanis Alarcón, Roberto S. Baldoquín, Keniel Ferraz, Alberto P. Civil y Eliander Bravo.

Finalmente, el acontecimiento del año fue la celebración en Las Tunas de las actividades centrales por el Día de la Cultura Física y el Deporte, un evento que reafirmó a la provincia como epicentro del movimiento deportivo cubano en 2025.

