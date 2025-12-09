Los Leñadores siguen marcando el paso en la Serie Nacional

Las Tunas.- La Serie Nacional 64 vivió una jornada de tensión y desenlaces inesperados, donde los Leñadores de Las Tunas reafirmaron su condición de líderes indiscutibles. Mientras sus principales perseguidores tropezaban, el conjunto verdirrojo supo imponerse en un duelo que exigió esfuerzo extra y sangre fría.

En el estadio 5 de Septiembre, los tuneros necesitaron diez entradas para doblegar 7×4 a los Elefantes de Cienfuegos, un rival que nunca bajó los brazos y obligó a los visitantes a emplearse a fondo. Con esta victoria, los Leñadores alcanzaron la marca de 40 triunfos, cifra que los acerca cada vez más a la clasificación oficial para la siguiente fase del campeonato.

El protagonismo ofensivo recayó en Luis Antonio Pérez, quien se convirtió en el hombre clave de la tarde. Sus tres imparables y las carreras impulsadas marcaron el ritmo de la ofensiva tunera.

Además, Leonardo Joseph y Yudier Rondón también dejaron huella en el marcador. Ambos conectaron dobles oportunos que permitieron traer compañeros al plato, consolidando un ataque que, aunque intermitente, supo aparecer en los instantes decisivos.

En el montículo, la figura de Rodolfo Díaz resultó determinante. El lanzador firmó un relevo de lujo con cuatro capítulos y dos tercios impecables, sin permitir libertades a la ofensiva rival. Su actuación fue premiada con el octavo éxito personal de la campaña, confirmando su rol como pieza esencial en el bullpen tunero.

En contraste, el desenlace fue amargo para Islay Sotolongo, relevista de los Elefantes, quien cargó con la derrota tras no poder contener el empuje visitante.

Los cienfuegueros, sin embargo, mostraron garra y calidad en el terreno. Luis Vicente Mateo brilló con el madero al irse de 5-4. Lester Trujillo también aportó lo suyo con un sencillo, un triple y dos carreras impulsadas, demostrando que la ofensiva sureña tiene recursos suficientes para complicar a cualquier rival. A pesar de la derrota, el equipo dejó claro que no será un contrincante fácil en lo que resta de temporada.

El triunfo tunero no solo refuerza su liderazgo en la tabla. La combinación de ofensiva oportuna y pitcheo sólido les ha permitido mantenerse firmes en la cima.

Con 40 victorias en su haber y un rendimiento que inspira confianza, Las Tunas acaricia ya el boleto a la próxima instancia. La afición verdirroja celebra con entusiasmo, consciente de que su equipo no solo gana partidos, sino que construye una campaña que podría quedar grabada en la historia del béisbol cubano.

/lrc/

