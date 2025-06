Acogerá Las Tunas semifinal oriental del béisbol escolar

Las Tunas acogerá desde este viernes y hasta el 8 de junio la semifinal oriental del béisbol de la categoría sub-15 años, con la presencia de seis provincias.

En esta semifinal zonal de los escolares participarán los anfitriones junto a Holguín, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Los del Balcón del Oriente cubano lograron su presencia en esta instancia por su condición de sede, pues no alcanzaron a clasificarse entre los dos primeros puestos en su respectivo grupo durante la etapa clasificatoria.

En la jornada de viernes se enfrentarán en el Julio Antonio Mella, Sancti Spiritus ante Holguín y los espirituanos repetirán ante Santiago de Cuba. En el terreno del «Ángel López» los tuneros enfrentarán a Ciego de Ávila.

La provincia de Matanzas hospedará la semifinal occidental donde recibirán a los conjuntos de Pinar del Río, La Habana y Cienfuegos.

La final en la categoría Sub-15 tendrá lugar en Ciego de Ávila , dentro de los Juegos Escolares Nacionales.

El Mundial de esta categoría se efectuará en la ciudad de Naha Okinawa, Japón, del cinco al 14 de septiembre.

Calendario:

6 de junio

Estadio Julio Antonio Mella: Sancti Spíritus vs Holguín/ Sancti Spíritus vs Santiago de Cuba

Estadio Ángel López: Las Tunas vs Ciego de Ávila.

7 de junio

Julio Antonio Mella: Ciego de Ávila vs Holguín/ Ciego de Ávila vs Sancti Spíritus.

Estadio Ángel López: Las Tunas vs Santiago de Cuba/ Las Tunas vs Holguín

8 de junio

Estadio Julio Antonio Mella: Las Tunas vs Sancti Spíritus.

Estadio Ángel López: Santiago de Cuba vs Ciego de Ávila/ Santiago de Cuba vs Holguín

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube