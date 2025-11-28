28 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Etecsa en Las Tunas clausura Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

28 de Nov de 2025
 - Evelyn Charité
   8

Las Tunas.-Un matutino especial en la División Territorial de Etecsa en Las Tunas puso broche final este 28 de noviembre a la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrolla en todo el país del 1 al 30 de noviembre.

Durante el acto de clausura, se reafirmó la convicción de que los trabajadores son la esencia de la organización, cuyo quehacer diario y experiencia son fundamentales para fortalecer la gestión de la seguridad laboral.

Alberto Brillo Mola, especialista B en Seguridad y Salud del Trabajo, nos detalla sobre las diversas actividades realizadas a lo largo del mes.

Al concluir la jornada, la dirección de Etecsa en la provincia exhortó a sus trabajadores y directivos a mantener un compromiso activo y continuo, participando en esta labor permanente para fomentar un entorno de trabajo cada vez más seguro y saludable.

 

/lrc/

Temas: División Territorial de Etecsa en Las Tunas - Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

