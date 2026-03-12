12 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Mochila, entretenimiento digital en Las Tunas

12 de Mar de 2026
, por Evelyn Charité
  – 16 visitas

Las Tunas.–En un entorno cada vez más digitalizado, los Joven Club de Computación y Electrónica en Las Tunas continúan consolidándose como el puerto seguro para el consumo de contenidos sanos y educativos.

Su producto estrella, Mochila, se presenta no solo como una alternativa de entretenimiento, sino como una verdadera enciclopedia audiovisual para el hogar cubano.

Yaneicy Rodríguez Castro, Subdirectora de Comunicación Institucional de Joven Club en la provincia, destacó que «Mochila es un producto cultural que contiene información y audiovisuales variados para toda la familia, además de aplicaciones para PC y móviles, tanto con sistema operativo Android como iOS.

«En Estanquillo podemos encontrar todo tipo de libros y revistas digitales, así como audiolibros, para la preparación desde casa, en la carpeta Educación para Todos hay libros de texto de las distintas enseñanzas y materiales de apoyo.

«Para el disfrute de la familia nos trae novelas, series, películas, documentales, música, tanto de origen nacional como internacional y en la carpeta Utilísimo, que es una de las más seguidas por nuestros usuarios, nos muestra un resumen de ideas en cuanto a moda, belleza, manualidades, ejercicios, salud, cocina, entre otros, precisó Rodríguez Castro.

Mochila está disponible desde la web en el sitio www.mochila.cubava.cu con una versión offline donde encontrarás por carpeta la información deseada. Recordemos que se actualiza cada semana».

La invitación está hecha. Con la inclusión de estrenos cinematográficos recientes y las producciones más populares del mercado internacional, Mochila reafirma su compromiso de llevar calidad y actualización constante a cada comunidad.

Los interesados pueden acceder a estos contenidos visitando las instalaciones de los Joven Club en sus municipios o descargando las carpetas directamente desde el portal oficial, una opción gratuita, diversa y, sobre todo, pensada para el bienestar de la familia tunera.

/lrc/

Temas: Joven Club de Computación y Electrónica - Las Tunas

Últimas noticias

Darién Núñez: un regreso sólido al Clásico Mundial

El lanzador tunero Darién Núñez volvió a vestir la camiseta de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, después de su participación en la edición de 2013, y lo hizo con una gran actuación en su rol de relevista.

Desarrolla Iraida Williams concierto en honor a la mujer

El Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) acogió la noche de este martes el concierto Ellas todas, protagonizado por la cantautora Iraida Williams junto a otros creadores, en honor a la mujer.

Dainelis Pérez: el periodismo minuto a minuto

En un mundo donde las historias esperan ser descubiertas en cada esquina, asoma la figura de una joven que escuchó desde los quince años el llamado para contarlas. Dainelis Pérez Almaguer lleva casi tres calendarios completos en el ejercicio del periodismo.

Más leido

Otras Noticias

Dainelis Pérez: el periodismo minuto a minuto

Dainelis Pérez: el periodismo minuto a minuto

Las Tunas.- En un mundo donde las historias esperan ser descubiertas en cada esquina, asoma la figura de una joven que escuchó desde los quince años el llamado para contarlas. Dainelis Pérez Almaguer lleva casi tres calendarios completos en el ejercicio del...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *