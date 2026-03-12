Mochila, entretenimiento digital en Las Tunas

Las Tunas.–En un entorno cada vez más digitalizado, los Joven Club de Computación y Electrónica en Las Tunas continúan consolidándose como el puerto seguro para el consumo de contenidos sanos y educativos.

Su producto estrella, Mochila, se presenta no solo como una alternativa de entretenimiento, sino como una verdadera enciclopedia audiovisual para el hogar cubano.

Yaneicy Rodríguez Castro, Subdirectora de Comunicación Institucional de Joven Club en la provincia, destacó que «Mochila es un producto cultural que contiene información y audiovisuales variados para toda la familia, además de aplicaciones para PC y móviles, tanto con sistema operativo Android como iOS.

«En Estanquillo podemos encontrar todo tipo de libros y revistas digitales, así como audiolibros, para la preparación desde casa, en la carpeta Educación para Todos hay libros de texto de las distintas enseñanzas y materiales de apoyo.

«Para el disfrute de la familia nos trae novelas, series, películas, documentales, música, tanto de origen nacional como internacional y en la carpeta Utilísimo, que es una de las más seguidas por nuestros usuarios, nos muestra un resumen de ideas en cuanto a moda, belleza, manualidades, ejercicios, salud, cocina, entre otros, precisó Rodríguez Castro.

Mochila está disponible desde la web en el sitio www.mochila.cubava.cu con una versión offline donde encontrarás por carpeta la información deseada. Recordemos que se actualiza cada semana».

La invitación está hecha. Con la inclusión de estrenos cinematográficos recientes y las producciones más populares del mercado internacional, Mochila reafirma su compromiso de llevar calidad y actualización constante a cada comunidad.

Los interesados pueden acceder a estos contenidos visitando las instalaciones de los Joven Club en sus municipios o descargando las carpetas directamente desde el portal oficial, una opción gratuita, diversa y, sobre todo, pensada para el bienestar de la familia tunera.

/lrc/