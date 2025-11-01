1 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Realizan en Colombia jornada de limpieza e higienización

1 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   8
Realizan en Colombia jornada de limpieza e higienización

Colombia, Las Tunas.- Fuerzas combinadas de varios organismos se sumaron a la jornada de limpieza e higienización de los entornos laborales y comunitarios en el municipio de Colombia, tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

Desde el Consejo Popular 2 Progreso, las autoridades de la demarcación, junto a la población, realizaron la recogida de desechos sólidos y restos de árboles que dejó la fuerza de los vientos.

Yorlenis Reyes Pérez, presidenta de este Consejo Popular urbano, destacó las acciones ejecutadas por organismos como Cultura, Transmec, Azumat, Deportes y de la unidad básica de producción cooperativa Las Conchitas.

También se hicieron  limpiezas similares en las zonas de Santa Lucía, la Maravilla, el Triángulo, Alba Flores y Borbollón. Se acondicionaron locales en centros educacionales, de la Salud Pública, del Comercio, de Cultura y Deportes, entre otras instituciones.

Esta jornada de higienización forma parte de las acciones para mantener los parámetros epidemiológicos estables y evitar el aumento de las arbovirosis y con ello la proliferación de enfermedades.

 

/lrc/

Temas: Colombia - Las Tunas - Limpieza e higienización

