Amistoso de lujo: veteranos de Puerto Padre y Chaparra visitan a Holguín en Ateneo Deportivo

Puerto Padre, Las Tunas.- El baloncesto de veteranos vuelve a ser noticia. Este domingo 31 de mayo, a partir de las nueve de la mañana, el Ateneo Deportivo de la ciudad de Holguín será escenario de un tope amistoso entre los veteranos holguineros y sus homólogos de Puerto Padre y Chaparra, en un encuentro que promete reencontrar a la familia del baloncesto en una jornada para el sano esparcimiento y la rivalidad deportiva.

La cita, organizada por los propios veteranos del baloncesto de ambas regiones, busca fortalecer los lazos de amistad entre estos territorios y rendir homenaje a una generación que supo llevar el nombre del deporte de la canasta a lo más alto.

Por el combinado de Puerto Padre y Chaparra, tres de los máximos referentes del actual torneo Copa Puerto Basket dirán presente: Tomás García, Alejandro Gómez e Hipólito Infante.

Estos jugadores, que han sido protagonistas de la temporada 2025-2026 en La Anacahuita, vestirán la camiseta del equipo visitante para deleitar a la afición holguinera.

La iniciativa es calificada por los organizadores como «una oportunidad para que la familia del baloncesto vuelva a encontrarse». Se espera que el ambiente sea fraternal, pero con la intensidad característica de jugadores que nunca pierden el amor por la competencia.

Bajo el slogan «Hay lugares a los que siempre vas a volver. Siempre», este domingo 31 de mayo, a partir de las nueve de la mañana, el Ateneo Deportivo de la ciudad de Holguín, trascenderá un tope amistoso entre los veteranos holguineros y sus homólogos de Puerto Padre y Chaparra.

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