Cisneros vence a Veteranos y Aldeanos aplasta a Delicias en Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La octava fecha competitiva de la Copa Puerto Basket vivió una tarde de emociones encontradas en La Anacahuita en la Villa Azul.

En el primer turno, Salvador Cisneros dio la campanada al vencer al vigente bicampeón Veteranos por 83 x 81, en un partido que se definió en los instantes finales.

Por los vencedores sobresalió Juan Carlos Almaguer con 22 puntos, y por Veteranos: Alejandro Gómez logró 28 unidades.

En el segundo turno, Aldeanos no tuvo piedad de Delicias y lo derrotó por un aplastante 92 x 44. Por Aldeanos Roly alcanzó 53 puntos, cifra récord personal. Por Delicias Ángel Gómez con 21 puntos.

Con estos resultados, la tabla de posiciones se ajusta de cara a la recta final de la fase regular.

1-Chaparra 5-1

2-Veteranos 4-3

3-Aldeanos 3-4

4-Salvador Cisneros 2-4

5-Delicias 2-4

Entre lo más importante de la octava fecha, se encuentra el desempeño de Salvador Cisneros, quien llegaba como el equipo más necesitado, pero demostró que el récord de anotación de 105 puntos no fue casualidad. En un partido cerrado y de alta tensión, lograron imponerse por la mínima diferencia: 83 x 81.

Para Veteranos, la derrota duele especialmente porque frenó su racha de cuatro victorias consecutivas. A pesar de los 28 puntos de Alejandro Gómez y los 16 de Hipólito Infante, el vigente bicampeón no pudo cerrar el partido y cayó en los segundos finales.

El equipo Aldeanos volvió a mostrar su mejor versión. Con una actuación arrolladora, superó a Delicias 92 x 44, una diferencia de 48 puntos que refleja el poderío ofensivo de estos jóvenes del baloncesto en Puerto Padre.

La fecha final de la fase regular se disputará el próximo sábado en La Anacahuita. Desde las 3 y 30 se definirán los quintetos que avanzarán a la final de la competencia.

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