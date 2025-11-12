12 de Nov de 2025

Nuevos profesionales de la salud reciben sus títulos con orgullo y compromiso

12 de Nov de 2025
 Angel Luis Batista Santiesteban
   113

Las Tunas.- Este 12 de noviembre, el Teatro Tunas se vistió de gala para acoger la ceremonia de graduación de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

Fue un día cargado de emociones, donde se celebró el esfuerzo y la dedicación de quienes culminan una etapa fundamental en su formación profesional.

La jornada contó con la presencia de directivos del centro de estudios, el claustro de profesores, así como familiares y amigos que acompañaron a los nuevos profesionales de la salud.

Cada intervención resaltó el compromiso social de esta generación, llamada a servir con ética y vocación en los más diversos escenarios de la medicina.

Los graduados recibieron sus títulos en un ambiente solemne pero cercano, marcado por aplausos, abrazos y la satisfacción compartida de haber alcanzado una meta que exige disciplina y entrega.

Resultó también un momento para reconocer a estudiantes destacados y agradecer al cuerpo docente por su guía constante.

Más allá de la ceremonia, la graduación simboliza el inicio de un nuevo camino. Los jóvenes médicos y profesionales de la salud de Las Tunas se incorporan ahora a la misión de cuidar y salvar vidas, llevando consigo no solo conocimientos, sino también el orgullo de representar a su universidad y a su provincia.

