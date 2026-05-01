En Las Tunas la Patria se defiende

Las Tunas.- Este Primero de Mayo más 100 mil trabajadores y sus familiares desfilarán en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, de Las Tunas, y en los restantes siete municipios se desarrollaron marchas similares como colofón de las celebraciones que se realizaron en barrios, comunidades y bateyes como expresión de un sentimiento que pone en primer lugar los destinos de la nación.

Bajo el precepto de que La Patria se defiende, banderas tricolores, bailes, canciones y muchas iniciativas engalanaron la plaza tunera donde la alegría fue contagiosa en esta fiesta de los trabajadores.

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