Los sueños de Rafael Alarcón migran a la piel digital

Las Tunas.- La primera exposición individual del artista de la plástica Rafael Alarcón ha dado un giro hacia el mundo virtual, impulsado por las inclemencias del tiempo y la necesidad de adaptarse; «Sueños y formas de piel», inaugurada el 18 de octubre en la Galería del centro cultural Huellas, de la Fundación Nicolás Guillén, tuvo que ser desmontada antes de lo previsto a causa del huracán Melissa.

A pesar de un inicio prometedor y una «excelente participación y acogida por parte del público», según relata el artista a Tiempo21, la muestra física no pudo remontarse debido a que la galería tenía comprometido su espacio para otros eventos. Frente a este contratiempo, Alarcón no se rindió y optó por una solución innovadora: trasladar la exposición completa a una página web creada específicamente para que cualquier persona interesada pueda visitarla de forma permanente.

«Para mí sería un placer que puedan checarla», expresa Alarcón, invitando al público a explorar su obra en este nuevo formato accesible desde cualquier lugar.

«Con esta exposición me pretendo hablar un poco sobre el sueño interno que no se materializa aún», explica Alarcón sobre el concepto central de la expo. A través de la fotografía, el artista construye una narrativa visual donde la luz representa «lo que se pudo haber alcanzado en la vida a lo largo del tiempo», mientras que las sombras simbolizan «aquello todavía inconcluso, lo que está en pensamiento, en sueños, en deseos, que aún todavía no se ha materializado».

Esta dicotomía entre lo tangible y lo anhelado, entre el logro y la aspiración, se convierte en el hilo conductor de una obra que invita a la introspección.

Mientras, lejos de detenerse, Alarcón ya está inmerso en la creación de su segunda exposición, que planea presentar en diciembre. Aunque los detalles aún no están definidos, el artista avanza que el proyecto tendrá un matiz «un tanto surrealista».

«Hay algunas metáforas que se vienen a mi mente, algunas inquietudes», comenta, revelando que está desarrollando un estilo fotográfico «un poquito más trabajado». Esta nueva etapa creativa se caracterizará por la inclusión de elementos que van más allá de la figura humana para enriquecer el concepto. «No solamente se ve la figura humana, sino que hay otros elementos que ayudan a dar concepto a estas ideas», concluyó.

Con esta evolución, Rafael Alarcón demuestra no solo su capacidad para superar obstáculos, sino también una clara determinación por seguir explorando y comunicando sus inquietudes artísticas, afianzando su presencia tanto en el mundo digital como en la escena cultural de la ciudad de Las Tunas.

Datos de Contacto:

· Para visitar la exposición: https://rafaalarconphotography.pixieset.com/suenosenformadepiel/

· Redes Sociales: https://www.instagram.com/rafaelmalar__?igsh=MW5kMTA3cGVpNTFueQ==