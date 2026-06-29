Gana santaclareño Premio Nacional Cucalambé

Las Tunas.- La Jornada Cucalambeana continúa inundando de versos y tradición el Parque Temático y, entre los momentos especiales de este 29 de junio figuró la premiación del concurso nacional Cucalambé, de décima escrita, cuyo galardón lo conquistó el santaclareño Edelmis Anoceto Vega, con el poemario Las palabras en la hoguera.

Asimismo, el jurado –compuesto en esta ocasión por Ricardo Riverón Rojas, Carlos Téllez Espino y Ronel González Sánchez, decidió otorgar una Primera Mención a Cuarta Pared, de Lioneski Busquet Rodríguez, avileño residente en Camagüey. Además, se entregaron menciones a Metamorfosis del equilibrista, El último discurso del escriba, Como un adiós al desgaire y Mía canción, de Maikel Santiesteban (tunero residente en Moa, Holguín), Domingo Peña, Yamil Díaz Gómez y Jorge Luis Ponce Ode.

Este último, del Balcón de Oriente, comentó sobre el lauro: “Es un cuaderno que reúne varias facetas de mi pasado, donde pasé por situaciones difíciles, casi extremas. Es un libro difícil, pero esperanzador, que nos demuestra que –por más dificultades que tengas siempre hay una luz y hay que verla como la meta a seguir”.

Otro de los momentos especiales de este lunes fue el evento teórico Diversidad, esencia e identidad, organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura (CPCC), en el que se expusieron 12 ponencias.

La Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García acogió este espacio de investigación dentro del Guateque Mayor, en el que estuvieron representados estudiosos de diferentes municipios tuneros, la Casa de Tradiciones Haitianas, de Camagüey; y –a través de la virtualidad- también participaron los grupos Island Swing Dance Company y Bottom House New Generation, de la nación de Colombia.

En general, en esta cita de academia e idiosincrasia resaltaron las ponencias dedicadas a la mujer rural, una de las motivaciones de la actual Fiesta Suprema del Campesinado Cubano. “A través de varios estudios se visibilizan temas como la artesanía popular tradicional, la literatura de transmisión oral, el folclor haitiano y otros. También contamos con historias de vida y documentales. Este es un encuentro necesario”, expresó al respecto Maideé Gil Almarales, Metodóloga de Programas y Proyectos del CPCC.

El Premio Nacional Cucalambé, de décima escrita, y el evento teórico Diversidad, esencia e identidad, devienen –sin dudas- dos de los momentos especiales de la Jornada Cucalambeana, que se desarrolla en Las Tunas, del 28 de junio al 1 de julio.

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