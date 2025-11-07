Trabajadores eléctricos restablecen servicio en Salinera Las Tunas 

Puerto Padre.- Trabajadores eléctricos actúan con compromiso y rapidez para restablecer el servicio en la Unidad Empresarial de Base Salinera Las Tunas, tras los daños dejados por el huracán Melissa durante su recorrido por la región oriental del país.

Los eléctricos y salineros aunan esfuerzos en labores intensas en el levantamiento de postes y en el tendido eléctrico de esta Unidad Empresarial de Base, enclavada en el municipio de Puerto Padre, vital para la economía cubana.

De acuerdo con los datos aportados por Dunia Reyes Torres, comunicadora institucional, estas acciones forman parte de un plan de rehabilitación técnica que busca garantizar la estabilidad de un servicio esencial para el proceso de extracción y procesamiento de la sal.

Al respecto, el jefe de Operaciones, Luis Alberto Rodríguez Osorio, expresó: “Los trabajos incluyen el levantamiento y cambio de postes dañados, el ajuste de las líneas de distribución y el aseguramiento de todas las conexiones. El objetivo es claro: prevenir interrupciones y, sobre todo, mejorar la seguridad de las instalaciones”.

El esfuerzo conjunto de estos trabajadores, pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas, demuestra el compromiso de devolverle la operatividad a la Unidad Empresarial de Base Salinera Las Tunas, con sede en el municipio tunero de Puerto Padre.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube