7 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Trabajadores eléctricos restablecen servicio en Salinera Las Tunas 

7 de Nov de 2025
 - Yordanis Rodríguez Vega
   29

Puerto Padre.- Trabajadores eléctricos actúan con compromiso y rapidez para restablecer el servicio en la Unidad Empresarial de Base Salinera Las Tunas, tras los daños dejados por el huracán Melissa durante su recorrido por la región oriental del país.

Los eléctricos y salineros aunan esfuerzos en labores intensas en el levantamiento de postes y en el tendido eléctrico de esta Unidad Empresarial de Base, enclavada en el municipio de Puerto Padre, vital para la economía cubana.

Trabajadores eléctricos restablecen servicio en Salinera Las Tunas De acuerdo con los datos aportados por Dunia Reyes Torres, comunicadora institucional, estas acciones forman parte de un plan de rehabilitación técnica que busca garantizar la estabilidad de un servicio esencial para el proceso de extracción y procesamiento de la sal.

Al respecto, el jefe de Operaciones, Luis Alberto Rodríguez Osorio, expresó: “Los trabajos incluyen el levantamiento y cambio de postes dañados, el ajuste de las líneas de distribución y el aseguramiento de todas las conexiones. El objetivo es claro: prevenir interrupciones y, sobre todo, mejorar la seguridad de las instalaciones”.

Trabajadores eléctricos restablecen servicio en Salinera Las Tunas El esfuerzo conjunto de estos trabajadores, pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas, demuestra el compromiso de devolverle la operatividad a la Unidad Empresarial de Base Salinera Las Tunas, con sede en el municipio tunero de Puerto Padre.

/mga/

 

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas:

Últimas noticias

El precio del deber, la huella del huracán Melissa y el «Saratoga» en un rescatista

En sus ojos aún se refleja la devastación del huracán Melissa y el siniestro del Hotel Saratoga. Yoelbis Michel Rojas Ochoa, técnico de rescate y salvamento, narra con una mezcla de orgullo y dolor las experiencias que han marcado su vida, donde la solidaridad y el compañerismo son su motor, pero también donde ha tenido que enfrentar la pérdida de quienes consideraba sus hermanos.

El valor de una verdadera familia

A oídas, parece increíble que en una biplanta de la ciudad de Las Tunas estén protegidas 41 personas residentes en la comunidad de Guamo, de la provincia de Granma, un poblado víctima de las revueltas y crecidas aguas del río Cauto.

Concierto de lujo: Orquesta Sinfónica de Las Tunas con director australiano

La Orquesta Sinfónica de Las Tunas se prepara para una noche extraordinaria este sábado 8 de noviembre a las 8:30 PM en el cine teatro Tunas, bajo la dirección invitada del reconocido director y compositor australiano-estadounidense Lee Bracegirdle. El concierto presenta un exquisito programa con obras de Dvořák, Debussy, Delius y Rimski-Kórsakov, ofreciendo un viaje musical por diferentes paisajes sonoros y épocas.

Más leido

Otras Noticias

El precio del deber, la huella del huracán Melissa y el «Saratoga» en un rescatista

El precio del deber, la huella del huracán Melissa y el «Saratoga» en un rescatista

En sus ojos aún se refleja la devastación del huracán Melissa y el siniestro del Hotel Saratoga. Yoelbis Michel Rojas Ochoa, técnico de rescate y salvamento, narra con una mezcla de orgullo y dolor las experiencias que han marcado su vida, donde la solidaridad y el compañerismo son su motor, pero también donde ha tenido que enfrentar la pérdida de quienes consideraba sus hermanos.

El valor de una verdadera familia

El valor de una verdadera familia

A oídas, parece increíble que en una biplanta de la ciudad de Las Tunas estén protegidas 41 personas residentes en la comunidad de Guamo, de la provincia de Granma, un poblado víctima de las revueltas y crecidas aguas del río Cauto.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *