Nuevo récord productivo de salinera de Las Tunas

Las Tunas.- Por tercer año consecutivo la Unidad Empresarial de Base (UEB) Salinera de Puerto Padre en Las Tunas se convierte en la primera entidad de la provincia en cumplír su plan técnico económico del año, esta vez con mucho más tiempo de antelación a la fecha prevista, casi tres meses.

Durante todo el año esta entidad, perteneciente al ministerio de Energía y Minas y que produce toda la sal que necesita la fábrica Electroquímica de Sagua la Grande en Villa Clara, supo sortear dificultades y contratiempos pero siempre primó la voluntad, entrega y esfuerzo de sus trabajadores.

Primordial para lograr estos resultados lo constituye la labor de sus innovadores sin los cuales sería imposible la permanencia de los procesos productivos pues con sus inventivas y soluciones técnicas permiten la sostenibilidad del transporte y los equipos propios de la actividad.

