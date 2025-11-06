Portada » Noticias » Gente » Yusleydis: «Agradezco a los tuneros por tanto cariño a los pobladores de Guamo»

Colombia, Las Tunas.- Cada residente de Guamo, en la provincia de Granma, tiene su propia experiencia vinculada a la crecida de la cuenca del Cauto, tras el paso del huracán Melissa. Yusleydis González García, una de las más de 400 personas evacuadas en el instituto politécnico Flores Betancourt, en el municipio de Colombia, nos comparte la suya.

«Luego del aviso porque ya las aguas estaban subiendo, nos trasladan en el tren hasta el municipio de Jobabo, donde nos recibieron muy bien la Defensa Civil y los organismos. Posteriormente nos trajeron para aquí, ´Colombia´. Desde que llegamos la atención ha sido muy buena, las comidas y meriendas no faltan, y el trato es maravilloso; solo queda agradecer».

En cada una de esas personas va implícito la gratitud infinita ante los miles de gestos de solidaridad que el pueblo colombiano tiene con sus hermanos de Guamo.

/mga/

