Dailer Fernández: “de la agronomía a la meteorología, un cambio muy bueno para mí”

Dailer Fernández: “de la agronomía a la meteorología, un cambio muy bueno para mí”

Las Tunas.- Cuando a finales del año 2022 Dailer Lázaro Fernández Téllez tomó la decisión de dejar su trabajo en la Empresa Agropecuaria de Las Tunas estaba muy lejos de suponer que en el ámbito laboral lo mejor estaba por llegar.

Por recomendación de un amigo este joven ingeniero agrónomo y máster en Ciencias Agrícolas, fue hasta el Centro Provincial Meteorológico buscando plaza que se ajustara a su perfil y encontró la opción de especialista en agro meteorología.

El paso de un puesto a otro no fue un simple traslado sino un giro que acopló su vida justo en un sitio más apropiado.

“De la agronomía a la meteorología, un cambio muy bueno para mi, primero como especialista en agrometeorología, luego como responsable principal del grupo de meteorología aplicada y desde febrero de este año llevo las riendas de la subdirección técnica”.

Escuche el audio aquí.



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