Portada » Noticias » Las Tunas » Regresan a Granma más de 100 habitantes tras el paso del huracán Melissa

Las Tunas.- Más de un centenar de los granmenses, albergados en el centro Simón Bolívar de Las Tunas tras las provocadas por el huracán Melissa, regresaron este miércoles a su lugar de origen.

El primer grupo en regresar a Granma pertenece a localidades como Miradero, Vado del Yeso y Los Guayitos. Según se informó, el proceso de desconcentración será de manera escalonada, pues se espera que en los próximos días sigan el mismo camino los residentes de otras zonas afectadas.

El traslado se desarrolla bajo la orientación y supervisión del Consejo de Defensa Provincial en Granma. Las autoridades locales son las encargadas de garantizar que las condiciones en las comunidades ya sean seguras para recibir de nuevo a los pobladores.

En una emotiva despedida en el centro educativo acudieron las máximas autoridades en el Balcón de Oriente, quienes mostraron interés por la situación de los evacuados y verificaron y sus experiencias durante la estadía en estas tierras.

Los damnificados expresaron su agradecimiento con el sitio que les brindó cobijo durante días difíciles. Afirmaron que de Las Tunas y sus habitantes se llevan consigo la solidaridad y el apoyo recibidos, un gesto que, aseguraron, llevarán siempre en la memoria.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube