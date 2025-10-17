La Colmenita de Jobabo celebra su octavo aniversario con gran presentación en Las Tunas

Las Tunas.- El conocido conjunto infantil La Colmenita de Jobabo llegará a esta ciudad para ofrecer una gran presentación en el cine Teatro Tunas, mañana 18 de octubre a las 5:00 p.m como parte de la celebración por su octavo aniversario.

Las entradas para el esperado evento tienen un precio de 30 pesos y ya están a la venta en la taquilla del cine, a partir de las 2:00 p.m de este mismo día. Para más información, el público puede trasladarse hasta la instalación o contactarla por vía telefónica.

La visita del grupo a la ciudad será todo un evento comunitario. Según explicó a este medio Freddys Hechavarría Tamayo, director del proyecto, la jornada comenzará con un recibimiento a la agrupación en un punto céntrico de la ciudad, frente al Museo Provincial o en la Plaza Martiana, posteriormente, realizarán un recorrido que incluirá visitas a la Casa de Niños sin Amparo Familiar, el Museo Mayor General Vicente García González, la Casa Insólita y el Parque Temático, entre otros lugares, demostrando el carácter social y cultural que define al grupo.

Una familia hecha de arte

Al ser preguntado sobre lo que significa «La Colmenita de Jobabo» para él, el director Freddys Hechavarría no dudó en responder con emoción: «Todo», afirmó. «Primero me enseñó a vivir de una forma diferente, porque conozco de los niños, conozco de los padres. Mientras yo les instruyo el arte, al mismo tiempo me instruyo de ellos. Y realmente es una familia, creo que es todo».

El director profundizó en el valor humano del proyecto: «De ahí salió también mi familia. Ahí está el arte, ahí están los valores… que es lo que se está tratando de inculcar en los más jóvenes».

Finalmente, Hechavarría compartió una anécdota que refleja el cariño de la comunidad: «Nadie puede imaginarse lo que implica que un padre me vea y me diga, profe, jocosamente, o me vean por las calles y me digan ‘colmenero’. Es algo que llega al corazón», concluyó.

La presentación de mañana se prevé, por tanto, no solo como un espectáculo artístico, sino como la celebración de una gran familia que, a través del arte, siembra valores en las nuevas generaciones.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube