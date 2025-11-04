4 de Nov de 2025

El derecho a la Salud, en bienestar del pueblo en Las Tunas 

 - Yami Montoya
Las Tunas.- Bajo la máxima del líder cubano Fidel Castro «…son las crisis las que generan ideas…está generando unidad», los profesionales del ejército de batas blancas de Las Tunas, enarbolan el derecho a la Salud con énfasis en el bienestar de las comunidades vulnerables en la etapa recuperativa tras el paso del Huracán Melissa.

Ante el control epidemiológico y el enfrentamiento a las arbovirosis, en esta oportunidad la máxima autoridad del sector, la doctora Yumara Acosta García llegó hasta el poblado de San Antonio, de Jobabo, para acompañar una intervención sanitaria de tratamiento adulticida y fumigación.

Como parte de su estancia en esa localidad en la carretera entre Las Tunas y Jobabo, explicó a la población casa a casa y junto a trabajadores de las brigadas de vectores la necesidad de mantener el tratamiento del autofocal en el hogar para disminuir la presencia del mosquito Aedes Aegypti en las comunidades tuneras, tras las recientes lluvias.

En la comunidad de San Antonio se explicó a la población cómo realizar el autofocal.

Durante un amplio recorrido Acosta García llegó en la jornada hasta el policlínico 7 de Noviembre, enclavado en el poblado de Calixto, municipio Majibacoa. Allí realizó un encuentro con los directivos de la institución y se interesó por los centros de evacuación habilitados con más de 200 pobladores de localidades bajas como Brigada 7, Playuela, el Palenque, El Tablón, Nigua, Naranjo y La Jatía.

En la comunidad de Omaja se intercambió con la población. (Fotos de la autora).

En esta ocasión visitó el Centro Mixto Luis Augusto Turcios Lima, ubicado en el Consejo Popular de Omaja, que acoge a 60 tuneros, en su mayoría mujeres, madres con menores de un año y adultos mayores, dialogó con los evacuados y llamó a la autorresponsabilidad individual para preservar la vida, mientras conoció que un grupo de 40 habitantes están acogidos en casas de familias.

También asistió al seminternado Combate Arroyo Muerto, en la comunidad Vivienda, convertido ahora en centro de protección de más de un centenar de tuneros, entre ellos un amplio número de infantes y población adulta mayor, quienes disponen de profesionales de la Salud altamente calificados para enfrentar cualquier eventualidad.

En cada institución, Acosta García apeló a la responsabilidad del personal sanitario integrado por un médico, una enfermera, integrantes de la inspección sanitaria y del área de vectores para proporcionar cobertura asistencial las 24 horas, la vigilancia epidemiológica y el cuidado de los grupos vulnerables.

Prosigue recuperación de daños provocados en Las Tunas tras paso del Huracán Melissa

«Ustedes no fueron solamente solidarios, aquí se puso de manifiesto la solidaridad, el heroísmo, el altruismo, la valentía , la decisión de vencer y sobre todas las cosas como fueron capaces de exponer sus propias vidas por salvar otras».

Así expresó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez a los rescatistas que participaron en las tareas de rescate y salvamento de los pobladores de las comunidades de Río Cauto en la provincia de Granma, en un acto de recibimiento y reconocimiento en el que participó el Ministro de Educación Superior Walter Baluja además de autoridades del Ministerio del Interior, Minint y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR.

Retoman servicio de agua por circuitos en Las Tunas

A partir del lunes 3 de noviembre y por los barrios del Aeropuerto y la Canoa, se retomó el bombeo habitual de agua a la población en la ciudad de Las Tunas después de la interrupción de varios días por las afectaciones del huracán Melissa.

La solidaridad se multiplica tras el paso de «Melissa»

En las últimas jornadas, tras el paso del huracán Melissa, la solidaridad se replica por toda Cuba, principalmente en la zona oriental del país. La protección de los residentes en la zona del Cauto, en la provincia de Granma, más que un deber de la Patria con sus hijos evidencia la participación desinteresada y solidaria de los cubanos.

Activo sector sanitario en Las Tunas ante Huracán Melissa

Activo sector sanitario en Las Tunas ante Huracán Melissa

Ante la evolución del huracán Melissa la Salud Pública en Las Tunas garantiza la protección de pacientes y la vitalidad de los centros asistenciales en los ocho municipios, afirmó la doctora Tatiana Basterrechea Gordillo, Directora de Asistencia Médica en la Dirección General de Salud.

Multiplica su quehacer colectivo Encomed Las Tunas ante Melissa

Multiplica su quehacer colectivo Encomed Las Tunas ante Melissa

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Mayorista Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed) de Las Tunas, multiplica su quehacer para garantizar la transportación de los recursos que salvan vidas, hasta en las más lejanas instituciones asistenciales de los ocho municipios de la provincia ante la cercanía del huracán Melissa.

