Inmersa Las Tunas en Jornada Nacional de Enfermería Neonatal

Las Tunas.- Actividades científicas y docentes se incluyen en el programa de celebración en Las Tunas de la Jornada Nacional de la Enfermería Neonatal, que centrada en el cuidado integral al neonato prematuro se extenderá hasta el venidero 19 de septiembre.

En el servicio de Neonatología, del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, experimentados profesionales de la especialidad junto a quienes se forman en este perfil, intercambiarán sobre las atenciones en el desarrollo neurológico y las infecciones asociadas a la atención sanitaria intencionada desde la vigilancia de la enfermería, aseveró Yoandra Gutiérrez Velázquez, jefa del grupo provincial de las especialidades de Neonatología y Pediatría.

Durante la sesión inaugural la directora de la mayor institución sanitaria en Las Tunas, la doctora Marianela Zapata Romero, significó la trascendencia de este espacio para actualizar dinámicas y protocolos asistenciales en esta área de la maternidad ante la morbilidad y superar los indicadores de excelencia alcanzados por los cuidados de este personal sanitario.

Por su parte la licenciada Jhoannys Diannurys Diéguez Peña, jefa del Departamento Provincial de Enfermería, detalló que el programa se extenderá también hasta los servicios de los hospitales Guillermo Domínguez, Luis Aldana Palomino y 14 de Junio, con el propósito de socializar manuales de procedimientos y aumentar la calidad de los procesos que garantizan la supervivencia de los recién nacidos en el territorio.

Como parte de la Jornada se reconocieron a tres enfermeras destacadas en las labores sanitarias y para quienes la profesión implica compromiso, dedicación al servicio, trabajo en colectivo, superación constante y el acompañamiento de las familias, a fin de alcanzar la supervivencia y el bienestar de los recién nacidos.

En Cuba hasta el próximo 19 de septiembre se desarrolla la Jornada Nacional de la Enfermería Neonatal, un profesional que está presente desde el nacimiento del bebé, con los enfermeros expertos en el salón de parto y los reanimadores, como parte del seguimiento del neonato.

