Portada » Noticias » Las Tunas » Realiza Amancio donación de alimentos para damnificados del huracán Melissa

Texto y fotos: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- En los momentos difíciles que vive parte del Oriente del país por las afectaciones del poderoso huracán Melissa, en la provincia de Las Tunas la solidaridad se multiplica con los hermanos granmenses.

En el municipio de Amancio, organizaron una donación para contribuir a la alimentación de los evacuados de la comunidad de Guamo que hoy se encuentran protegidos en Jobabo y Colombia.

La ayuda comprendió 30 quintales de plátano burro, 35 de yuca y 5 de boniatos, productos donados por la Agricultura y la Empresa Agroindustrial Azucarera. Mientras que la Alimentaria envió paniqueques, galletas, croquetas y pan.

Por su parte una representación de trabajadores por cuenta propia entregaron pastas alimenticias, confituras, aseo y refrescos.

También una brigada artística de la Dirección de Cultura, contribuyó con su talento a mejorar el ánimo de muchas de estas personas que lo perdieron todo por este evento meteorológico.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube