2 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Realiza Amancio donación de alimentos para damnificados del huracán Melissa

2 de Nov de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   5

Texto y fotos:  Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- En los momentos difíciles que vive parte del Oriente del país por las afectaciones del poderoso huracán Melissa, en la provincia de Las Tunas la solidaridad se multiplica con los hermanos granmenses.

En el municipio de Amancio, organizaron una donación para contribuir a la alimentación de los evacuados de la comunidad de Guamo que hoy se encuentran protegidos en Jobabo y Colombia.

La ayuda comprendió 30 quintales de plátano burro, 35 de yuca y 5 de boniatos, productos donados por la Agricultura y la Empresa Agroindustrial Azucarera. Mientras que la Alimentaria envió paniqueques, galletas, croquetas y pan.

Realiza Amancio donación de alimentos para damnificados del huracán Melissa

El donativo incluía varios productos alimenticios.

Por su parte una representación de trabajadores por cuenta propia entregaron pastas alimenticias, confituras, aseo y refrescos.

También una brigada artística de la Dirección de Cultura, contribuyó con su talento a mejorar el ánimo de muchas de estas personas que lo perdieron todo por este evento meteorológico.

/lrc/

Temas: Amancio - huracán Melissa - Las Tunas

