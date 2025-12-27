27 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Radiocuba Las Tunas prioriza el acceso masivo: Canal 23 de TV Digital migra a señal Estándar

27 de Dic de 2025
 - Evelyn Charité
   384
Radiocuba expande televisión digital en Las Tunas

Las Tunas-. En un paso estratégico para democratizar el acceso a la televisión digital, la División Provincial de Radiocuba en Las Tunas anunció la migración técnica del canal 23, que a partir de este sábado 27 de diciembre emitirá en la variante Estándar , luego de una evaluación que consideró el alcance geográfico y el parque de receptores existente en los hogares.

La decisión, tomada tras consultas y análisis de cobertura, representa un ajuste técnico que privilegia la amplitud sobre la definición.

A diferencia de la variante de Alta Definición, la señal Estándar logra una cobertura provincial más extensa, permitiendo llegar de manera efectiva a comunidades rurales y asentamientos que antes tenían dificultades de recepción.

El fundamento clave del cambio radica en la compatibilidad ya que un significativo número de televisores y decodificadores en poder de la población tunera, no son capaces de decodificar señales HD, pero sí reciben sin problemas la norma Estándar.

Con esta migración, se garantiza que miles de familias adicionales puedan acceder a la televisión digital sin necesidad de cambiar sus equipos.

Además, la norma Estándar permite, dentro de su capacidad de multiplexación, ofrecer una mayor cantidad de canales de televisión y emisoras de radio en un mismo flujo de datos, enriqueciendo la oferta para los usuarios.

Radiocuba aclaró que este cambio no significa el fin de la Alta Definición en la provincia. Existe una red complementaria de transmisores en HD que continuará sirviendo a los centros urbanos principales y sus alrededores, conformando una arquitectura de red dual. (HD para zonas densas, SD para cobertura extendida).

La entidad hizo un llamado a la población para realizar una reprogramación de sus televisores o decodificadores luego de la fecha del cambio, y verificó que las antenas receptoras estén orientadas correctamente hacia la ciudad de Las Tunas, factor crucial para una recepción óptima.

El Consejo de Dirección de Radiocuba Las Tunas reiteró su compromiso con la calidad y estabilidad de las señales, y extendió una disculpa por las molestias técnicas temporales que el proceso pudiera ocasionar, subrayando que el objetivo final es «llevar el servicio al mayor número posible de tuneros».

/lrc/

Temas: Las Tunas - RadioCuba - señal digital

