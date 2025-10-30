30 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Aprecia general de División Ramón Pardo Guerra labores de recuperación en Las Tunas

30 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   56
Portada » Noticias » Las Tunas » Aprecia general de División Ramón Pardo Guerra labores de recuperación en Las Tunas

Las Tunas.- El general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, recorrió varios sitios de la ciudad de Las Tunas, en los que se acometen diversas acciones para reducir las pérdidas económicas y devolver la vitalidad a los servicios, tras el paso del huracán Melissa.

Su primer encuentro fue con los trabajadores de la Empresa Agroforestal que permanecen en los alrededores del hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, donde aprovechan los troncos y las ramas de los árboles derribados; uno de ellos sobre las líneas del tren urbano.

También llegó a la intersección de la calle 39 y la avenida Camilo Cienfuegos, en Alturas de Buenavista; a la prolongación de Gonzalo de Quesada, en el reparto Sosa Oeste, y a otros sitios de la urbe, en los que dialogó con trabajadores forestales, eléctricos y de las telecomunicaciones.

En esos escenarios se interesó por la magnitud de los daños a cables, postes y la fibra óptica, los que se han ido recuperando de manera paulatina.  En el caso de los forestales conoció que el destino de la madera que se recupere será para las producciones de alta demanda que permitan satisfacer necesidades del pueblo.

El General de División instó a las diferentes brigadas a restablecer los servicios en el mejor tiempo posible y precisó que aunque en los centros de reducción de riesgos cuentan con medios para enfrentar situaciones como estas, se puede mejorar su disponibilidad para actuar con más rapidez.

Acompañaron a Pardo Guerra Maridé Fernández López, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, además de las autoridades locales, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: General de División Ramón Pardo Guerra - huracán Melissa

Últimas noticias

Deja Melissa en Las Tunas daños menores sin pérdidas irreparables en el patrimonio museístico

La provincia de Las Tunas respiró un suspiro de alivio en el ámbito cultural tras el paso del huracán, que si bien puso a prueba la resiliencia de la región, no causó pérdidas irreparables en su patrimonio museístico. Así lo informó en declaraciones exclusivas a este medio Vicente Alvarez Morell, especialista de Patrimonio, quien detalló el proceso de evaluación y los resultados obtenidos tras una «jornada terrible».

Sector agropecuario recibe daños de «Melissa»

El sector agropecuario de la provincia de Las Tunas ha recibido un duro golpe durante el paso del huracán Melissa por Cuba y aunque todavía se cuantifican los daños, ya se sabe de numerosas afectaciones, especialmente en los cultivos varios.

En Las Tunas se cuantifican daños del huracán Melissa 

Más de veinte mil personas aún permanecian protegidas la mañana de este jueves en la provincia de Las Tunas a espera de que se decrete la fase recuperativa por el Consejo de Defensa Nacional y hayan mejorado las condiciones en sus lugares de residencia.

Más leido

Otras Noticias

Sector agropecuario recibe daños de «Melissa»

Sector agropecuario recibe daños de «Melissa»

El sector agropecuario de la provincia de Las Tunas ha recibido un duro golpe durante el paso del huracán Melissa por Cuba y aunque todavía se cuantifican los daños, ya se sabe de numerosas afectaciones, especialmente en los cultivos varios.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *