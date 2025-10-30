Aprecia general de División Ramón Pardo Guerra labores de recuperación en Las Tunas

Las Tunas.- El general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, recorrió varios sitios de la ciudad de Las Tunas, en los que se acometen diversas acciones para reducir las pérdidas económicas y devolver la vitalidad a los servicios, tras el paso del huracán Melissa.

Su primer encuentro fue con los trabajadores de la Empresa Agroforestal que permanecen en los alrededores del hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, donde aprovechan los troncos y las ramas de los árboles derribados; uno de ellos sobre las líneas del tren urbano.

También llegó a la intersección de la calle 39 y la avenida Camilo Cienfuegos, en Alturas de Buenavista; a la prolongación de Gonzalo de Quesada, en el reparto Sosa Oeste, y a otros sitios de la urbe, en los que dialogó con trabajadores forestales, eléctricos y de las telecomunicaciones.

En esos escenarios se interesó por la magnitud de los daños a cables, postes y la fibra óptica, los que se han ido recuperando de manera paulatina. En el caso de los forestales conoció que el destino de la madera que se recupere será para las producciones de alta demanda que permitan satisfacer necesidades del pueblo.

El General de División instó a las diferentes brigadas a restablecer los servicios en el mejor tiempo posible y precisó que aunque en los centros de reducción de riesgos cuentan con medios para enfrentar situaciones como estas, se puede mejorar su disponibilidad para actuar con más rapidez.

Acompañaron a Pardo Guerra Maridé Fernández López, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, además de las autoridades locales, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez.

