Convocan en Las Tunas a jornada masiva de higienización 

Las Tunas.- A una jornada masiva de higienización en los ocho municipios de la provincia para el próximo jueves, 9 de octubre, convocaron las máximas autoridades del territorio en reunión de trabajo con los directores de empresas y organismos.

«Se trata de continuar haciendo lo que hasta ahora en el municipio cabecera con el concurso de todos los organismos; esta vez en toda la geografía de la provincia», destacó Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, quien llamó a sumar a los trabajadores y la población a esta tarea.

La participación popular será decisiva, enfatizó el máximo dirigente político del territorio e insistió en la importancia de mantener sostenibilidad en una tarea que garantiza la calidad de vida, pues los desechos sólidos generan proliferación de vectores responsables de varias arbovirosis.

En lo que va del actual año en el municipio Las Tunas se han convocado jornadas de higienización; sin embargo, no se logra revertir la desfavorable situación con la proliferación de desechos sólido, fundamentalmente la creación de microvertederos, En ello mucho tienen que ver las indisciplinas sociales, pero también inciden la falda de sistematicidad en su recogida y las carencias de depósitos para que la población pueda verterlos.

