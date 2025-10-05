5 de Oct de 2025

Ever Castro Martínez,  récord para América y cuarto lugar mundial

5 de Oct de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   4
Las Tunas.- El tunero Ever René Castro Martínez, especialista en la jabalina F-41, terminó en el cuarto lugar mundial y registró un nuevo récord para América, en el Campeonato de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, en India.

Ever fue el último cubano en competir y dejó un buen sabor de boca en el Estadio Jawaharlal Nehru al llevar la jabalina hasta los 39,65 metros y quedarse muy cerca del podio de premiaciones.

El campeón Parapanamericano de Santiago 2023 volvió a mejorar su marca personal tras París 2023, donde llevó la jabalina hasta los 36,63 metros y en el Mundial de Kobe registró 37,95.

Este domingo en la India, el iraní Sadegh Beit Sayah se colgó el oro con marca personal 48,86 metros, y le siguieron el indio Navdeep (45,46) y el chino Sun Pengxiang (43,60).

