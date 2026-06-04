Cuba tacha de vil inclusión de Díaz-Canel en lista unilateral de EEUU

La Habana.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó hoy de vil la inclusión del presidente Miguel Díaz-Canel, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones y empresas de la isla en “una lista ilegítima y unilateral de Estados Unidos”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores consideró que la decisión “es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a #Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”, subrayó.

La acción se suma a las amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y otras medidas para recrudecer el bloqueo contra la isla, que han desatado el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos en varias naciones del mundo.

(Tomado de Prensa Latina)