Pase de escoba en Artemisa: Los Leñadores exhiben fuerza

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas confirmaron su buen momento en el campeonato al barrer la serie frente a los Cazadores de Artemisa, imponiéndose con marcador de 16×7 en el estadio 26 de Julio.

Con este triunfo, la tropa verdirroja alcanzó su decimoquinta victoria y se consolida como uno de los equipos más sólidos de la temporada.

El ataque tunero fue descomunal: 21 imparables y dos cuadrangulares de Liuben Gallo y Yosvani Alarcón marcaron la diferencia frente a un rival que sigue sin encontrar la senda del éxito. La ofensiva visitante castigó sin tregua al pitcheo local, que no logró contener la avalancha de batazos.

Por los Cazadores, Harold Vázquez, Carlos Monier y José Antonio Jiménez —este último con las bases llenas— conectaron jonrones que apenas sirvieron para maquillar el resultado.

En el montículo, Andier Reyes mantuvo su invicto con su tercer triunfo sin derrotas, mientras Raidel Alfonso (2-2) cargó con la derrota.

La tabla de posiciones refleja la intensidad del torneo: Industriales (16-8) se mantiene en la cima, seguido muy de cerca por Las Tunas (15-9). Más atrás aparecen Holguín (12-12), Mayabeque (11-13), Artemisa (10-13) y Matanzas (7-16), que continúa en el sótano.

El campeonato entra en una fase decisiva y cada victoria resulta crucial. Los Leñadores, con su ofensiva encendida y un pitcheo que responde en los momentos clave, se perfilan como uno de los grandes aspirantes al título.

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