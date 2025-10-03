Cuba ante Panamá en semifinales de Panamericano de Béisbol Sub-23 años

Por Gabriel Bonart González (colaborador)

El Premundial de Béisbol Sub-23 está llegando a su etapa final, con el desarrollo hoy de las semifinales con los cruces de Puerto Rico y México, además de Panamá y Cuba.

La selección de México ha tenido un desempeño sobresaliente, tras ganar todos sus partidos (4-0) en la etapa regular, mientras que Puerto Rico espera dar la sorpresa en este encuentro porque a partir de este momento no hay margen para el fallo.

En la otra semifinal, Cuba (3-1) que terminó en primer lugar del Grupo B, se enfrentará a Panamá, que se clasificó como segundo de la llave A. Los de la Mayor de las Antillas, a pesar de haber perdido inesperadamente contra Bahamas en su último duelo, aseguraron el boleto a instancias de eliminación directa en los primeros tres desafíos, luego de superar a Islas Vírgenes de Estados Unidos, Aruba y Puerto Rico.

La derrota (0x1) ante Bahamas ha generado algunas preocupaciones sobre un posible exceso de confianza en el plantel dirigido por Danny Miranda y que tuvo como derrotado al tunero Eliánder Bravo, quien apenas logró completar el primer inning durante su labor.

A la ofensiva conectaron cinco hits, dos más que sus rivales, pero no pudieron fabricar carreras: Yuliesky Remón (1-1, 2BB) se embasó tres veces y los imparables restantes fueron a la cuenta de Harold Vázquez, Dairon Miranda, el tunero Yassel Izaguirre y Euclides Pérez.

Los vencedores en semifinales avanzarán a la porfía por el título y también asegurarán su clasificación al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Nicaragua en 2026. Por otro lado, los perdedores tendrán la oportunidad de competir por el tercer lugar y el último cupo disponible para el Mundial.

A nivel continental, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) ha programado un segundo clasificatorio en Perú para selecciones sudamericanas, que se realizará del 20 al 25 de octubre. En Asia se otorgarán tres boletos, mientras que África y Oceanía tendrán representación con un equipo cada una.

Hasta ahora, ya están clasificados Nicaragua como país anfitrión, así como Reino Unido y República Checa, quienes fueron finalistas del Campeonato de Europa en agosto pasado. La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC se celebrará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en varias sedes en Nicaragua.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube