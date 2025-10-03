3 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Cuba ante Panamá en semifinales de Panamericano de Béisbol Sub-23 años

3 de Oct de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   4
Portada » Noticias » Deporte » Cuba ante Panamá en semifinales de Panamericano de Béisbol Sub-23 años

Por Gabriel Bonart González (colaborador)

El Premundial de Béisbol Sub-23 está llegando a su etapa final, con el desarrollo hoy de las semifinales con los cruces de Puerto Rico y México, además de Panamá y Cuba.

La selección de México ha tenido un desempeño sobresaliente, tras ganar todos sus partidos (4-0) en la etapa regular, mientras que Puerto Rico espera dar la sorpresa en este encuentro porque a partir de este momento no hay margen para el fallo.

En la otra semifinal, Cuba (3-1) que terminó en primer lugar del Grupo B, se enfrentará a Panamá, que se clasificó como segundo de la llave A. Los de la Mayor de las Antillas, a pesar de haber perdido inesperadamente contra Bahamas en su último duelo, aseguraron el boleto a instancias de eliminación directa en los primeros tres desafíos, luego de superar a Islas Vírgenes de Estados Unidos, Aruba y Puerto Rico.

La derrota (0x1) ante Bahamas ha generado algunas preocupaciones sobre un posible exceso de confianza en el plantel dirigido por Danny Miranda y que tuvo como derrotado al tunero Eliánder Bravo, quien apenas logró completar el primer inning durante su labor.

A la ofensiva conectaron cinco hits, dos más que sus rivales, pero no pudieron fabricar carreras: Yuliesky Remón (1-1, 2BB) se embasó tres veces y los imparables restantes fueron a la cuenta de Harold Vázquez, Dairon Miranda, el tunero Yassel Izaguirre y Euclides Pérez.

Los vencedores en semifinales avanzarán a la porfía por el título y también asegurarán su clasificación al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Nicaragua en 2026. Por otro lado, los perdedores tendrán la oportunidad de competir por el tercer lugar y el último cupo disponible para el Mundial.

A nivel continental, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) ha programado un segundo clasificatorio en Perú para selecciones sudamericanas, que se realizará del 20 al 25 de octubre. En Asia se otorgarán tres boletos, mientras que África y Oceanía tendrán representación con un equipo cada una.

Hasta ahora, ya están clasificados Nicaragua como país anfitrión, así como Reino Unido y República Checa, quienes fueron finalistas del Campeonato de Europa en agosto pasado. La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC se celebrará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en varias sedes en Nicaragua.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Béisbol panamericano sub 23 - Cuba

Últimas noticias

Concluye taller sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes

Luego de tres jornadas concluyó en la ciudad de Bayamo el Taller Contribución para el Desarrollo de un Entorno Transformador a favor de la Salud Sexual y Reproductiva y el Bienestar Adolescente, que contó con la participación de más de medio centenar de profesionales de diversos sectores, organizaciones e instituciones de las provincias de Las Tunas y Granma.

Trabajadores agropecuarios, es hora de decir que sí se puede

En Las Tunas, el sector agropecuario es uno de los más cuestionados por el pueblo, por la incapacidad demostrada de producir los alimentos que requiere la población, al menos los que se corresponden con el clima y la geografía de estas tierras.

Generalizarán prácticas agroecológicas en la producción de alimentos

El fomento de la cultura agroecológica en la sociedad cubana es una responsabilidad del Ministerio de la Agricultura, de conjunto con sus similares de Educación, Educación Superior, Cultura y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como las formas asociativas vinculadas a la producción agropecuaria y forestal.

Conquista espirituano Premio Literario Portus Patris

Con la obra Buffet delirante, el espirituano Roberto González Rodríguez venció en la reciente edición del Premio Literario Portus Patris, el más antiguo en materia de letras que convoca la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el país.

Más leido

Otras Noticias

Cinco tuneros integran la preselección cubana de Softbol

Cinco tuneros integran la preselección cubana de Softbol

Las Tunas.- Cinco tuneros integran la preselección cubana de Softbol de donde saldrá el conjunto que representará a Cuba en el Campeonato Panamericano masculino, previsto para febrero del próximo año en Montería, Colombia. Los convocados fueron el jardinero Héctor...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *