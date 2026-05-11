Inició en Las Tunas la jornada de seguridad y protección contra incendios, física y náutica

Las Tunas.- La Unidad Empresarial de Base de Abastecimiento, perteneciente a la Empresa Eléctrica Las Tunas, acogió la apertura de la edición número 60 de la jornada de seguridad y protección contra incendios, física y náutica, que se celebra cada mes de mayo con el propósito de sensibilizar en estas materias a ciudadanos y organismos.

Durante el último período de trabajo, la provincia mostró avances discretos en la disciplina, según destacó la Mayor Ailín Vega De Castro, jefa de la Unidad Provincial de Prevención contra Incendios del Ministerio del Interior (MININT), en la apertura de la semana de preparación para mitigar siniestros.

“No obstante a los obstáculos que impone la tensa situación económica del país, entre 2025 y 2026 se realizaron diversas actividades y acciones en varios organismos”, señaló Vega De Castro, quien convocó a fortalecer la gestión de seguridad para evitar emergencias, tarea imposible de lograr sin la participación de todos.

Como parte de las actividades habituales, se efectuó un simulacro de extinción de incendios protagonizado por la brigada de la UEB Abastecimiento, el Comando Provincial de Bomberos y la Cruz Roja. En el ejercicio se emplearon los medios y técnicas especializadas, con el apoyo del personal de seguridad y protección del organismo sede.

En el acto inaugural, que se extenderá hasta el 17 de mayo, se reconoció a las entidades más destacadass en esta especialidad. Los lauros recayeron en la Sucursal de la Corporación Cimex y en las empresas Provincial de Bebidas y Licores, Comercializadora de Medicamentos (Emcomed), Comercializadora de Combustible (Cupet), Telecomunicaciones (Etecsa) y Eléctrica Las Tunas, esta última considerada la más integral del territorio.

Durante la jornada se desarrollarán operaciones teóricas y prácticas para capacitar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención, tanto en el ámbito comunitario como institucional.

La ocasión también servirá de homenaje a los miembros del Cuerpo de Bomberos que perdieron la vida el 17 de mayo de 1890, en el devastador incendio de la ferretería Isasi, en La Habana Vieja. El fuego, alimentado por pólvora y dinamita almacenadas ilegalmente, provocó una explosión con numerosas víctimas mortales, convirtiéndose en una de las tragedias más recordadas de Cuba en el siglo XIX.

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