Otorgan a profesionales de Las Tunas condición Artista de Mérito de la Televisión Cubana

Las Tunas.- Los reconocidos profesionales del Telecentro TunasVisión Eddys Crespo Vargas y Raúl Verdecie Fernández merecieron recientemente la condición de Artista de Mérito de la Televisión Cubana.

Con una amplia y destacada labor en el medio televisivo, fueron distinguidos junto a otros nueve artistas por los miembros del Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social.

Raúl Verdecie, camarógrafo y fotógrafo del canal, refirió al respecto a este espacio: «a pesar de que hay quienes no les brindan importancia a los premios y reconocimientos, por la dosis de subjetividad que encierran, me parece que son una señal de que, al menos, estamos haciendo bien las cosas y siempre reconforta recibirlos. Son necesarios, sobre todo, en momentos difíciles como los que vivimos en la actualidad.

«La condición de Artista de Mérito de la TVC es eso, un reconocimiento muy especial a quienes asumimos nuestro trabajo en los medios como algo más allá de un simple empleo u oficio, desde el alma. Es un reconocimiento que no muchos han recibido en Las Tunas y solo eso dice cuánto encierra. Muchos otros merecieron y merecen este galardón y, por eso, es un alto compromiso con quienes ya no están o con los otros merecedores pero, sobre todo, con el pueblo, reflejo y protagonista del trabajo, que humildemente, les brindamos», concluyó.

Por su parte, Eddys Crespo Vargas, excelente realizador y director de programas, que se desempeña actualmente como Jefe de programación de TunasVisión, comentó: «es siempre reconfortante que reconozcan tu trabajo, que lo distingan, pero este es un premio que yo quiero compartir con mi casa productora que es la que hace posible cada uno de mis sueños creativos, en especial con cada uno de los colectivos de trabajo con los que día a día asumo diferentes programas. Así que la felicitación es para todos ellos por estar en esos equipos de trabajo, por seguir cada una de mis locuras creativas».

La noticia llega en medio de las celebraciones en Las Tunas del Festival Nacional de Telecentros, dedicado este año al aniversario 75 de la Televisión cubana.

El galardón será entregado el próximo 24 de octubre en actividad oficial junto al Premio Nacional de Televisión 2025, concedido al productor Ezequiel García Trápaga, ya fallecido, y al realizador de sonidos Gonzalo Aldama Wilson.

/lrc/

