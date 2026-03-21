Un “Solo” que no está tan solo… tiene poesía

Las Tunas.- La poesía no es remanente, es alma y esencia. Nuestra provincia sabe bien sobre ello, pues aquí existen numerosos cultivadores que, desde estrofas diversas, enaltecen esta expresión artística. Por ese sendero, el plegable promocional Solo de Poesía, impulsado por el proyecto Cultura y Tuneridad, con el apoyo del Centro Provincial del Libro y la Literatura, entre otras instituciones, demuestra los valores que en ese sentido coexisten en el Balcón de Oriente.

Así, desde mayo del 2023, la iniciativa ha dado a luz más de 20 ediciones, contribuyendo a visibilizar la obra de autores consagrados, noveles e, incluso, algunos poco conocidos. Los temas que matizan sus páginas son igualmente variados, acercándose no solo al amor, sino al sentimiento patrio, al arraigo tradicional campesino, al sentido de pertenencia hacia la ciudad que nos aúpa, al imaginario infantil, entre otros.

Cada número se dedica a determinada fecha, persona, tema o efeméride. Asimismo, los versos se acompañan de obras visuales, también de artistas de la localidad, añadiendo belleza a la factura del plegable y en correspondencia con la temática alegórica. Por otro lado, varios ejemplares del Solo de poesía se encuentran disponibles en la plataforma Ruthtienda, de manera gratuita. Además, la página de Facebook de la editorial Sanlope (de igual nombre) socializa cada “fruto” de este tipo.

El intelectual Carlos Tamayo dirige la iniciativa, asumiendo una labor de promoción cultural digna de ser reconocida por su frecuencia y constancia. “La cantidad de poetas y poetisas que existen en esta provincia es increíble. Es una publicación mensual, algo novedoso en Cuba; a veces sale con pocos autores y otras, con muchos, pero no dejamos de hacerla… A la gente sí le gusta la poesía, eso de que no se vende, es un cuento”, confesó a Radio Victoria.

Con alrededor de un lustro de existencia, el proyecto Cultura y Tuneridad contribuye –además- a diseminar saberes en torno a la historia local e impulsa exposiciones, conferencias y otras actividades. Hoy, Día Internacional de la Poesía, llegue el reconocimiento a todos lo que, como los artífices de esta idea, defienden el arte expresado en versos. Bien dijo la joven Jessica González Smith, una de las escritoras publicadas en el Solo…: «La poesía es una puerta, una ventana, un agujero por donde entra la luz… Es la oportunidad de ser yo, aunque me vista de muchas pieles. La necesito para salvarme. Todo aquello que provea felicidad, merece la pena siempre».

/mga/