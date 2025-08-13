Tributo a Fidel desde las artes en Las Tunas

Las Tunas.- Con presentaciones de libros, lecturas de textos, recitales y otras iniciativas se honra en Las Tunas el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), por ejemplo, desarrollará del 13 al 22 de agosto la jornada de celebraciones por el cumpleaños 64 de esa institución y el programa inicia este miércoles con acciones que honran el legado del líder de la Revolución Cubana.

Así, el parque Maceo se hará eco de la evocación, con la presentación de una edición del plegable promocional Solo de poesía que se dedica especialmente a Fidel. Además, compartirán creaciones allí el escritor Argel Fernández y el trovador Richard Gómez.

Asimismo, la revista promocional ComunicArte, desde la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé, se sumará este miércoles al homenaje, con escritores y solistas invitados.

El Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL), la editorial Sanlope y el centro de promoción literaria Pablo Armando Fernández, por su parte, realiza del 10 al 16 de agosto varias actividades dedicadas a la efeméride. Entre las propuestas figura la presentación del libro Fidel es un país, de los autores Jorge Valiente y Sahily Tabares, y que vio la luz por la Casa Editorial Verde Olivo.

También el Centro Provincial de Casas de Cultura (CPCC) convocó al concurso de poesía Alma de nuevo mambí, abierto para todos los escritores, tanto infantes como adultos, quienes pueden enviar un poema original en torno a la figura honrada.

Por otro lado, este 12 y 13 de agosto el Consejo Provincial de las Artes Escénicas impulsa acciones culturales donde confluyen payasos y otros creadores.

Con variadas iniciativas los artistas tuneros celebran el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

