Realizan Comprobación Nacional al Control Interno en sector agropecuario de Las Tunas

18 de Sep de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Seis entidades del sector agropecuario en la provincia de Las Tunas reciben la XVII Comprobación Nacional al Control Interno para evaluar el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y asegurar el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El proceso revisará la implementación de las normativas hacia el control interno y otras actividades que influyen en la vida cotidiana de los cubanos, según Alcides Aguilar Carrazana, delegado del Ministerio de la Agricultura en el territorio, quien dijo que una de las entidades es la Empresa provincial de Acopio.

Señaló que se trata de una entidad que podría recuperar su papel protagónico en la oferta al pueblo, que atiende cerca de 100 puntos de venta y mercados en toda la provincia y que es responsable de la comercialización y las contrataciones con trabajadores por cuenta propia y con los productores.

Aguilar Carrazana acotó que también se evalúa el control interno en las empresas agroindustriales municipales de Las Tunas, Majibacoa, Colombia y Jesús Menéndez, las que tuvieron una estructura anterior, con un estado económico financiero muy complicado, sin acceso a créditos ni a inversiones.

A propósito, explicó que es un reto que esas entidades tengan cambios concretos porque responden a los 15 indicadores productivos y a los seis programas de apoyo de la implementación de la soberanía alimentaria en sus territorios, en ocasiones sin la fuerza de trabajo o el personal especializado que requieren.

El sector no estatal del territorio tunero también recibirá acciones de supervisión mediante Mercasa, una mediana empresa que a lo largo de los años ha tenido un impacto en la producción y comercialización de alimentos, fundamentalmente de hortalizas.

El funcionario agregó que hasta el 31 de octubre, y como parte de la XVII Comprobación Nacional al Control Interno, también se supervisará el Consejo de la Administración Municipal de Las Tunas, en el que se evalúa el funcionamiento de la comisión de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria, entre otros aspectos.

