Dirección Técnica de Inventigaciones, guardianes de la verdad

Las Tunas.- El 13 de julio de 1961 se constituyó en Cuba la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), órgano especializado del Ministerio del Interior que, desde entonces, ha tejido un legado de rigor y ciencia al servicio de la seguridad nacional.

Los combatientes de la DTI, desempeñan un papel esencial en la investigación criminal y el peritaje técnico. Sus pruebas científicas, levantadas con disciplina y apego a la legalidad, sostienen la justicia y fortalecen la confianza en los tribunales y en las fuerzas del orden.

En los laboratorios de criminalística, funcionan las unidades de análisis forense y equipos especializados en balística, documentoscopía, toxicología y genética. Allí, bajo protocolos internacionales de cadena de custodia, se descifran enigmas y se enfrentan los casos más complejos.

Esta labor, marcada por el rigor y la profesionalidad, resulta vital para prevenir y combatir amenazas que acechan la estabilidad de la sociedad cubana. Es una batalla constante contra la delincuencia y contra todo aquello que intente quebrar la tranquilidad del país.

La DTI mantiene estrecha coordinación con la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía, en la instrucción penal y la prevención de delitos, reforzando así la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en sus resultados.

En el aniversario 65 de este órgano, llega el reconocimiento a todos sus especialistas, hombres y mujeres que trabajan con disciplina y entrega para garantizar la tranquilidad de la nación.

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