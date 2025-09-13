Organiza Las Tunas cercana campaña tabacalera

Las Tunas.- Para lograr buenos resultados en la campaña tabacalera 2025- 2026, la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido del Tabaco en Las Tunas acomete varias acciones y una de ellas es la contratación en los diferentes municipios, según explicó Yanelys Ramírez León, directora técnico-productiva de la entidad.

Puntualizó que el plan para la contienda es de 200 hectáreas (ha), pero hasta la fecha se han pactado 223, para el 112 por ciento. Eso representa un crecimiento con respecto a la campaña anterior y se prevé alcanzar un rendimiento de 1.10 toneladas (t) por ha, para completar unas 245 t de la hoja.

La funcionaria agregó que ya se contrataron 129 tabacaleros en 39 bases productivas y que todos conocen los beneficios que se han establecido para la cercana contienda; entre ellos, la estimulación de un 30 por ciento en moneda nacional a quienes vendan el producto hasta el mes de mayo.

Acotó que la atención directa a los productores durante todos los procesos será determinante para el éxito de la campaña tabacalera en el territorio tunero y, por ello, los miembros del Consejo de Dirección recorren las diferentes áreas y aprecian el compromiso de los campesinos que se dedican a la actividad.

Ramírez León informó que se recibieron los plaguicidas demandados en las áreas de semillero y se completarán los fertilizantes tanto para las posturas como para las plantaciones. También dijo que los sistemas de riego entrarán al país entre mediados y finales de octubre hasta el mes de noviembre.

Por último, agregó que se coordinan acciones con la Empresa Agroforestal para alistar las casas de cura que requiere la campaña 2025-2026 y que se trabaja en el rescate de las producciones en el municipio de Puerto Padre, con lo que se responde a un déficit importante de áreas de Majibacoa que no se pueden sembrar por falta de agua.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube