Colectivo de Agencia de Taxis Las Tunas mantiene servicios pese al cerco energético

Las Tunas.– El traslado de 110 pacientes, todos los que requieren tratamiento de hemodiálisis en la provincia, es uno de los servicios que ha sostenido sin afectaciones el colectivo de la Agencia de Taxis Las Tunas, pese a la política de asfixia y la falta de combustible que el Gobierno de Estados Unidos mantiene sobre Cuba, manifestó su director, Serguei Tamayo Rodríguez.

Para garantizarlo, precisó que incorporaron en un segundo turno, y sin afectar los horarios de carga, diez triciclos eléctricos destinados al traslado de los enfermos, previamente evaluados por un dictamen médico que certifica su condición para usar esos medios.

Favorecidos por el aporte del Fondo de Desarrollo del Ministerio del Transporte para la adquisición de combustible, también aseguran la movilidad de pacientes residentes en Manatí, Jobabo y Colombia, quienes, ante la limitación de gasolina, habían tenido que permanecer ingresados en instituciones hospitalarias.

Tamayo Rodríguez informó, además, que los choferes del servicio de alto confort dan muestras de solidaridad y altruismo, lo que contribuye a hacer más llevadera la situación actual.

“Además de la prestación a clientes extranjeros, que constituye su objeto social, con el combustible que adquieren en divisas mediante sus tarjetas, están garantizando asistencia a instituciones de la salud y al sector energético.

“Pese al cerco energético impuesto a Cuba por el Gobierno de Estados Unidos, el colectivo de la Agencia de Taxis Las Tunas mantiene también el traslado de niños de casas sin amparo parental, el movimiento de pasajeros hacia y desde el complejo de la salud por el precio de 10 pesos, y está en condiciones de retomar la asistencia a pacientes operados en el servicio ambulatorio, una vez se reinicien estas prestaciones en el hospital pediátrico.”

/lrc/