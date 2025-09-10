Adoptan medidas en Las Tunas ante situación electroenergética

En la provincia de Las Tunas se han adoptado todas las medidas establecidas ante situaciones de emergencia para mantener la vitalidad de los principales servicios a la población ante la actual situación electroenergética actual.

Así se informó en reunión de trabajo presidida por las máximas autoridades del territorio donde directivos de cada una de las entidades y organismos ofrecieron información de las medidas que se ponen en práctica de manera particular en cada uno de ellos.

Hasta la fecha se mantiene la continuidad del curso escolar, al tiempo que existe garantía de combustible en grupos electrógenos y emplazamientos de la generación destruida para mantener vitalidad en los servicios.

Se ha orientado la elaboración de alimentos ligeros en unidades del comercio y la gastronomía para su venta a la población y de igual manera el sistema de la agricultura distribuye carbón y leña fundamentalmente en las zonas urbanas.

En un llamado a la población el Primer Secretario del Comité provincial del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez insistió en la necesidad de mantener la disciplina e informarse por los medios oficiales de la situación en cada momento.

El director de la Empresa Eléctrica Provincial Carlos Arias Sobrino informó que sobre la una de la tarde se comenzó la creación de micro islas con los emplazamientos de la generación distribuida y están creadas todas las condiciones para, una vez que el país lo decida, seguir el protocolo establecido e iniciar el enlace con otros microsistemas del centro y el oriente que permitan el restablecimiento total del sistema.

