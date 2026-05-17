Campesinos tuneros apoyan a la Anap en su aniversario 65

Las Tunas.- En el aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), el Comité provincial de Las Tunas impulsa varias tareas dirigidas a consolidar el quehacer del sector cooperativo y campesino y su impacto en el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales.

Así lo explicó el presidente de la Anap en el territorio tunero, Roberto Medrano Ledesma, quien dijo que en ese empeño son determinantes el fortalecimiento de las juntas directivas de las unidades productoras y los ingresos a la organización, especialmente de mujeres y jóvenes.

También refirió que los campesinos de los ocho municipios aplican numerosas alternativas para hacer producir la tierra a pesar de la notable carencia de combustibles para roturar, regar las plantaciones, trasladar las cosechas y otras actividades urgentes de la agricultura y la ganadería.

El dirigente ratificó el compromiso del sector, decidido a dar un esfuerzo mayor para incrementar las producciones de carne, leche, cultivos varios y otros renglones y, a la vez, impulsar la soberanía alimentaria que defiende el país para sus habitantes.

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