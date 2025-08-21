Se preparan artistas de Las Tunas para el Festival Nacional del Movimiento de Artistas Aficionados

Las Tunas.- Desde la provincia de Las Tunas, el Movimiento de Artistas Aficionados se prepara para asistir al Festival Nacional que ocurrirá el próximo mes de octubre en La Habana.

Con anterioridad, a finales del presente mes, el encuentro regional sucederá en la provincia de Holguín con presencia de artistas tuneros.

«El sistema nacional de casas de cultura convoca a este Festival con la participación de organismos, sindicatos, movimientos estudiantiles, y Las Tunas también estará presente en el regional y luego en el nacional, en La Habana», declaró a medios provinciales Anais Ray Jaines, directora del Centro Provincial de Casas de Cultura aquí.

La Federación Estudiantil Universitaria también está representada en este Movimiento de Artistas Aficionados, que luego de Holguín partirá en octubre hacia la capital del país.

/mga/

