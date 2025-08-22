Margarita, entre la radio y sus tierras

Las Tunas.- La radio es una parte importante de la vida de Margarita Sierra Guerrero y su fidelidad con el medio es tal que tiene equipos que funcionan sin energía eléctrica para escucharla siempre.

Radio Victoria le acompaña constantemente y para ella es más que una compañera porque le instruye.

Sus manos, con las que también hace producir la tierra, nunca cambian el dial. Y aunque escucha todos los espacios, presta mucha atención a Rumores del Hórmigo, el programa campesino, como dicen los oyentes. Y es que ahí aprende mucho para poner en práctica en su patio de referencia de la agricultura urbana, suburbana y familiar.

Reside en San Gregorio, un poblado del municipio de Las Tunas y está asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios Omar Pérez Pérez. En su parcela cuida los surcos, disfruta la lluvia y se alegra al ver la abundancia de sus producciones, esas que comparte con todos.

La tierra y la radio, dos de sus pasiones, son su puente con la comunidad y el resto de los tuneros. Con ellas aprende a conservar el suelo y otras prácticas agroecológicas, las noticias climáticas y conocimientos para optimizar el riego, las siembras y las cosechas.

Escuche aquí otros detalles sobre la cotidianidad de esta mujer singular.

/mga/

