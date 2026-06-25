A solo horas, Jornada Cucalambeana 2026

Las Tunas.- Solo horas faltan para que inicie la Jornada Cucalambeana 2026. Atemperada esta vez a la situación electroenergética que vive el país, pero manteniendo su esencia, llegará hasta el Parque Temático, como sede principal, del 28 de junio al 1 de julio, así como a otras instituciones y sitios de la ciudad.

Dedicada ahora al 197 cumpleaños de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), al centenario del natalicio de Fidel, a la mujer rural y la repentista Tomasita Quiala, contará con la presencia de personalidades como Emiliano Sardiñas y María Victoria Rodríguez, además de poetas repentistas al estilo como Rainer Nodal, Orismay Hernández, Geordanis Romaguera, Nelson Lima, Héctor Pélaez y Yudianny Barrera Mujica (La Chula), esta última, joven invidente que se está haciendo notar por su defensa del repentismo cubano.

En general, talentos del ámbito profesional de esta y otras provincias, unidos al Movimiento de Artistas Aficionados (MAA), compartirán su arte en diferentes espacios del programa. En la agenda destaca la permanencia de los principales certámenes del evento: concurso Cucalambé (de décima escrita), “Canto Alrededor del Punto” (el de glosas) y el “Justo Vega” (de improvisación).

Ramón Batista, director de la Casa Iberoamericana de la Décima, informó en conferencia de prensa que en todos los casos destaca la participación y, en la última lid, se suman campeones de otras ediciones. Todas estas competiciones se desarrollarán en el ranchón número tres (“Los Mangos”), del Parque Temático, según lo previsto.

Así, este emblemático sitio acogerá propuestas como la Feria de Artesanía, el Bohío Campesino, la actividad infantil Cantos de Colibrí y las tradicionales galas, mientras el interior de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García será escenario del evento teórico Diversidad, esencia e identidad, con más de 12 ponencias de diferentes municipios, así como iniciativas de Camagüey y Colombia (país), que llegarán a través de la modalidad virtual.

Asimismo, la explanada de la Plaza de la Revolución recibirá los juegos tradicionales, tanto de niños como de adultos. Por su parte, una novedad dentro del “Temático” será el espacio Guaracha Itinerante, a cargo del músico Gaspar Esquivel.

Por su parte, varias instituciones impulsarán iniciativas. La casa de la cultura Tomasa Varona, por ejemplo, acogerá los salones de Paisaje y Décima Ilustrada; la Casa Iberoamericana de la Décima, un panel en homenaje a Tomasita Quiala; y la sede de la Fundación Nicolás Guillén (Centro Cultural Huellas), el Encuentro de Mujeres Decimistas.

La calle Cucalambé, asimismo, prevé el acostumbrado tributo al bardo Juan Cristóbal y algunas comunidades disfrutarán de presentaciones artísticas, con la participación de elencos como el proyecto Zabaleando.

Darlenis Urquiola, directora provincial de Cultura, destacó en conferencia de prensa la importancia de defender la Fiesta Suprema del Campesinado Cubano, a pesar de difícil situación electroenergética del país y añadió que, por solo 10 pesos en moneda nacional, las personas podrán entrar al Parque Temático por esos días, donde diversos sectores se han unido para garantizar ofertas gastronómicas y otras invitaciones.

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