Nurys Cantallops y la enseñanza artística en Las Tunas

Por: Carie Smith Batson.

Nurys Francisca Cantallops Borrego es una reconocida pedagoga tunera vinculada, principalmente, a la Educación Artística en la provincia.

Directora durante muchos años de la Escuela Profesional de Arte (EPA) “El Cucalambé”, con reconocido prestigio en el ramo de la formación pedagógica de instrumentistas, de bailarines y de artistas de la plástica. Ha mantenido la Condición de Vanguardia Nacional de la Escuela por muchos años consecutivos.

Es licenciada en Español-Literatura, se destacó como alumna ayudante durante sus estudios universitarios. Obtuvo el grado académico de Doctora en Ciencias de la Educación recientemente en la Universidad de Las Tunas.

Esta formación le ha permitido consolidar una reconocida carrera en la docencia, la investigación y la gestión educativa, orientada especialmente a la formación de profesionales del arte y la cultura en la provincia.

Como miembro activo de la comunidad académica de Las Tunas, pertenece a diferentes organizaciones: la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Unión de Historiadores de Cuba, la Fundación Nicolás Guillén y la Sociedad Cultural José Martí, entre otros.

Sus aportes profesionales más destacados, como autora principal incluyen: un Modelo para la formación pedagógica de los estudiantes de música, bajo la tutoría de académicos de la Universidad de Las Tunas y su Centro de Estudios Pedagógicos.

Ha contribuido al fortalecimiento de las carreras universitarias de Educación Artística y Español-Literatura, enfocándose en el desarrollo de competencias pedagógicas, culturales y de apreciación musical en los futuros docentes.

Forma parte del claustro de la Universidad de Las Tunas, como Profesora Adjunta, donde ha colaborado para mejorar la enseñanza y el vínculo sociocultural entre la educación artística y la Universidad.

Sus discípulos de la EPA frecuentemente colaboran con la Extensión Universitaria. También son reconocidas sus acciones metodológicas destinadas a elevar la calidad de la formación en ambos contextos.

En síntesis, Nurys Cantallops Borrego se distingue por su labor innovadora en la formación artística en Las Tunas, consolidando estrategias que buscan una educación integral y contextualizada en el ámbito cubano.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube