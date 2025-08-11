Por la cuerda azul de la cultura

Las Tunas.- La cuerda azul es uno de los espacios de reciente existencia del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). Sin embargo, a pesar de ello, va ganando adeptos por la diversidad de expresiones culturales que aglutina y el carisma de su anfitrión, el trovador Richard Gómez.

En la página de Facebook de la vanguardia artística del territorio se reconoció hace poco “su carácter integrador y representatividad en cada una de las manifestaciones del arte”. En su reciente edición, por ejemplo, el escritor Herbert Toranzo compartió poemas y dialogó sobre su manera de llevar los procesos creativos en la poesía y la narrativa.

Por su parte, el cantautor Juan Manuel Pérez Bolaño compartió temas de su autoría y los artistas de la plástica Gustavo Polanco Hernández y Gustavo Polanco Montero, padre e hijo, disertaron sobre sus inicios en la manifestación. Como ellos, otros creadores confluyeron allí, ratificando el espacio como una propuesta cultural de altos quilates.

Richard Gómez, anfitrión de La cuerda azul, ofrece pormenores del espacio por el siguiente audio.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube